Η ακύρωση της ανάθεσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ δεν έκανε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ανησυχήσουν.

Η είδηση της ακύρωσης του αρχικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας την 7η του Αυγούστου, έφερε όπως ήταν λογικό και επόμενο ένα κλίμα ανησυχίας στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά το… αυτί των ανθρώπων της ΚΑΕ δεν ιδρώνει.

Οι προσφυγές που εκδικάστηκαν έβαλαν προσωρινά χειρόφρενο στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης (στεγανοποίηση γηπέδου, μηχανολογικός εκσυγχρονισμός, σύστημα ψύξης και θέρμανσης και ούτω κάθε εξής) καθώς το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να επαναπροκυρύξει το έργο ύψους σχεδόν 25 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Κάτι που φέρνει όπως είναι λογικό μία μικρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα – αφού οι εργασίες αυτού του τύπου για την ανακατασκευή του γηπέδου – θα διαρκέσουν περίπου έναν χρόνο.

Διάστημα ωστόσο το οποίο δεν επηρεάζει άμεσα τον οργανισμό του Ολυμπιακού που μπορεί να συνεχίσει τον σχεδιασμό του και τη στόχευση να παίξει εντός έδρας στο ΣΕΦ από τη νέα χρονιά. Δηλαδή η εν λόγω εξέλιξη δεν επηρεάζει το αρχικό χρονοδιάγραμμα των «ερυθρολεύκων» που θα χρησιμοποιήσουν τη Sunel Arena για κάποιους μήνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κι αυτό διότι το ιδιωτικό έργο που αφορά την ΚΑΕ και το οποίο έτρεξε από την επομένη κιόλας των Τελικών με μπουλντόζες να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, συνεχίζεται κανονικά και απρόσκοπτα παρά τα εμπόδια.

Στη συνεδρίαση της 10ης του Σεπτέμβρη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα επανακυρυχθεί εκ νέου ο διαγωνισμός ανάθεσης του έργου σε κάποια εταιρία, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, συνεχίζοντας από εκεί που έχει σταματήσει η προηγούμενη. Καθώς κάποιες εργασίες είχαν λάβει ούτως ή αλλως χώρα.

Στον Ολυμπιακό πάντως και σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr δεν ανησυχούν για τις εξελίξεις αφού περίμεναν την εν λόγω εξέλιξη. Είναι απόλυτα προετοιμασμένοι μάλιστα αυτή τη φορά να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις προδιαγραφές του κανονισμού για να περάσει κανονικά τον προσυμβατικό έλεγχο και να μην υπάρξει καμία μομφή στη συνέχεια.

Οι σημαντικές άλλωστε εργασίες της βύθισης του γηπέδου που συνεπάγεται της επιμήκυνσης των εξεδρών και φυσικά του προπονητηρίου, προχωρούν με αμείωτους ρυθμούς – ιδιωτικό έργο της ΚΑΕ Ολυμπιακός – γεγονός που ενδιάφερε πρωτίστως και τους ανθρώπους της ομάδας ενόψει της επανέναρξης της αγωνιστικής περιόδου και των υποχρεώσεων των Πειραιωτών. Της ταχύτερης δηλαδή δυνατής επιστροφής σπίτι τους, στο πλαίσιο των αγώνων.