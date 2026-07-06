Έξαλλοι είναι στον Ολυμπιακό με την απόφαση της Αθλητικής Δικαστή του ΕΣΑΚΕ αναφορικά με τις τιμωρίες του Τζόουνς και της ΚΑΕ. Προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ.

Βαριά καμπάνα έπεσε στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο από την Αθλητική Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, μετά τις αποφάσεις αυτής που έγιναν γνωστές το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7).

Η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Ιούλη ξεκίνησε με παράπονα για τον Ολυμπιακό αναφορικά με τις αποφάσεις της κυρίας Μαρκοπούλου, κάνοντας λόγο για μεροληψία σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr.

Η αθλητική δικαστής της διοργανώτριας αρχής έκρινε πως η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ φέρει αντικειμενική ευθύνη (δυσφύμιση του αθλήματος) για όσα έλαβαν χώρα μετά το τέλος του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ στις 13/6, όταν και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος ο Ολυμπιακός κάνοντας το back-to-back. Γι΄ αυτό και την τιμώρησε με ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών από το ερχόμενο πρωτάθλημα, όπως και τον Παναθηναϊκό με παρεμφερή αιτιολογία (πρόκληση επεισοδίων από τους αθλητές, τους παράγοντες και τα λοιπά μέλης αυτής, που συνιστά επίσης δυσφήμιση του αθλήματος).

Στο επίκεντρο φυσικά – και λόγος της τιμωρίας – το επισόδειο ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια, για την αξιολόγηση του οποίου έχει και τα μεγαλύτερα παράπονα ο Ολυμπιακός.

Η κυρία Μαρκοπούλου που είχε τιμωρήσει με βαριά καμπάνα τον Ταϊρίκ Τζόουνς και για την (δήθεν) χειρονομία στο ΟΑΚΑ τιμωρώντας τον με τρεις αγωνιστικές, έκρινε παρότι είδε ολόκληρο το βίντεο από τον περιβάλλοντα χώρο των αποδυτηρίων του ΣΕΦ, ότι ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού – με την κατακριτέα βέβαια ενέργεια – υπέπεσε σε πολύ μεγαλύτερο παράπτωμα σε σχέση με αυτό του Κέντρικ Ναν.

Γι’ αυτό και τιμώρησε τον έναν με ποινή επτά αγωνιστικών συνολικά και τον σταρ του Παναθηναϊκού με ποινή δύο αγωνιστικών. Πιο χαρακτηριστικά και σύμφωνα με πληροφορίες, θεώρησε ότι ο Κέντρικ Ναν δεν έπιασε από τον λαιμό τον Ταϊρίκ Τζόουνς αλλά τον απώθησε και γι’ αυτό τους τιμώρησε με τελείως διαφορετικά κριτήρια.

Στον Ολυμπιακό διαφωνούν κάθετα με την απόφαση θεωρώντας την άδικη και εξαντλητική ως προς την αυστηρότητά της, προσφεύγοντας στο ΑΣΕΑΔ για να δικαιωθούν.

Υπενθυμίζεται πως οι Πειραιώτες είχαν δικαιωθεί από το ΑΣΕΑΔ στη προηγούμενη τιμωρία του Τζόουνς.