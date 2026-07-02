Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στάθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου του στο συνέδριο προπονητών της Euroleague, στην εστίαση που έδωσε τον τίτλο του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό το 2015.

Μερικές εβδομάδες μετά την διεξαγωγή του μεγάλου ραντεβού της Euroleague στο Telekom Center Athens και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά και πάλι στην Αθήνα. Στο ίδιο γήπεδο.

Το καθιερωμένο συνέδριο προπονητών της Euroleague λαμβάνει μέρος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να ανοίγει τον κύκλο των σεμιναρίων, παρέα με τον εδώ και χρόνια βοηθό του Βασίλη Γεραγωτέλλη.

Ο Έλληνας τεχνικός που παραμένει ελεύθερος στην αγορά και έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, παρέδωσε μάθημα στους παρευρισκόμενους σχετικά με τις παγίδες που συνεχίζει να στήνει στο post, φέρνοντας παίκτη από την weak side.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος εξήγησε βήμα βήμα τη φιλοσοφία του που οφείλει ωστόσο να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά και τα δυνατά στοιχεία και του αντίπαλου επιτιθέμενου.

Μετρ στην άμυνα, ο «στρατηγός» Σφαιρόπουλος έφερε και ένα παράδειγμα από τα… δικά μας για να εξηγήσει καλύτερα όσα έλεγαν και έδειχναν εκείνος και ο βοηθός του.

Ο «μελαχρινός» γύρισε τον χρόνο πίσω στους Τελικούς της Stoiximan GBL της περιόδου 2014-15, όταν και στέφθηκε ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος με… σκούπα μάλιστα επί του «αιωνίου» αντιπάλου.

Παρόλα αυτά για να συμβεί κάτι τέτοιο, έπρεπε οι Πειραιώτες να εστιάσουν κάπου συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό βάσει των δυνατοτήτων του Παναθηναϊκού. Απόφαση… κλειδί για το πρώτο μέρος του back-to-back. Και αυτό ήταν η ΞΕΚΑΘΑΡΗ πρόθεση να μην δώσει βοήθειες η ερυθρόλευκη άμυνα στην αντιμετώπιση του Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Τον οποίο εκθείασε ο Σφαιρόπουλος για την ικανότητά του στο post. Όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία.

Αποκαλυπτικός ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αναφορικά με την αλλαγή φιλοσοφίας του Ολυμπιακού (πάνω στον Λουκά Μαυροκεφαλίδη) που του έδωσε το πρωτάθλημα το 2015 κόντρα στον «αιώνιο αντίπαλο»#olegr #sfairopoulos #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/4pEy8od87F — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) July 2, 2026

Βλέποντας λοιπόν πως γύρω από τον Μαυροκεφαλίδη υπήρχαν αρκετά ικανοί σουτέρ όπως ο Γιάνκοβιτς, ο Παππάς (τους οποίους ανέφερε ονομαστικά), ο Φώτσης και ο Γιάνις Μπλουμς, ο Σφαιρόπουλος αποφάσισε να «ζήσει ή να πεθάνει» κόβωντας κάθε συνεργασία του Έλληνα ψηλού με τους υπόλοιπους.

Με λίγα λόγια είπε στους παίκτες του όταν δεν θέλει να δει καμία βοήθεια και καμία παγίδα πάνω στον Μαυροκεφαλίδη που είχε την ικανότητα τόσο να σκοράρει όσο και να δημιουργήσει για τους υπόλοιπους, βλέποντας γήπεδο. Να παίξει δηλαδή 1vs1 το οποίο κόστισε στο σκοράρισμα αλλά μόνο εκεί.

Και δικαιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός έμεινε κάτω από τους 75 πόντους και στους τρεις τελικούς παρότι ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης είχε σχεδόν 22 πόντους κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Το θελημένο και προσχεδιασμένο ρίσκο έπιασε και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.