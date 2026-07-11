Η απόλυτη «ΤΡΕΛΑ» στον ΠΑΟΚ που απέκτησε τον Τσέντι Όσμαν, με ένα deal που ξεπέρασε τα χρήματα των Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2017!

Ο ΠΑΟΚ «τάραξε» για τα καλά τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι Θεσσαλονικείς από το… πουθενά πυροδότησαν μία «ΒΟΜΒΑ», καθώς έφτασαν σε συμφωνία για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έψαχνε εδώ και καιρό έναν παίκτη που θα έκανε τη διαφορά στη θέση «3» και μπόρεσε να κάνει το απόλυτο «μπαμ».

Panathinaikos star Cedi Osman is expected to join PAOK Thessaloniki in a surprising move, BasketNews sources confirm.



More on BasketNewshttps://t.co/Q6wXtcY7OX — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 10, 2026

Ο Τούρκος φόργουορντ είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά δέχτηκε μία πάρα πολύ δελεαστική πρόταση, ώστε να αφήσει τη Euroleague!

Μάλιστα, αρκετές ομάδες της πατρίδας του είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε κάποια «μετακίνηση», μέχρι που εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να μην του βάλουν «στοπ», μιας και εκείνοι θα λάβουν ένα μεγάλο buy-out.



Σε μία συμφωνία που ξεπέρασε και το deal των Κλίβελαντ Καβαλίερες, όταν έκαναν δικό τους τον Τσέντι Όσμαν από την Αναντολού Εφές το 2017!

Ένα deal από «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Πριν από περίπου εννέα χρόνια, ο Τούρκος καλαθοσφαιριστής άφηνε την Ευρώπη, για να «κυνηγήσει» το όνειρό του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Η Κλίβελαντ Καβαλίερς έβγαλαν από τα ταμεία τους συνολικά 700.000 δολάρια, ώστε να τον βάλουν στο δυναμικό τους.

Την ίδια ώρα, ο παίκτης έβαλε την υπογραφή του σε ένα συμβόλαιο ύψους 8.300.000 δολαρίων για τρία χρόνια. Χωρίς να συνυπολογίσουμε τους όποιους φόρους που θα έπρεπε να πληρώνει.

Ή σε μία «μετάφραση» σε ευρώ, η Αναντολού Εφές πήρε περίπου 600.000 για τη μεταγραφή, ενώ ο Τσέντι Όσμαν υπέγραψε για περίπου 7.300.000 ευρώ σε βάθος τριετίας.

Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε αυτό το deal και μάλιστα κατά πολύ! Για την ακρίβεια, οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν ως «αποζημίωση» στον Παναθηναϊκό 2.000.000 ευρώ.



Παράλληλα, ο παίκτης θα βάλει στα ταμεία του 9.000.000 ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια!

Σε μία συμφωνία που έκανε «θόρυβο» σε όλη την Ευρώπη και αποτελεί μία ηχηρή «δήλωση» για τους Θεσσαλονικείς.