Αντίστροφα μετρά ο Δημήτρης Μωραΐτης και ο Ηρακλής για να μάθουν αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να συνεργαστούν εκ νέου και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Όπως έχετε ενημερωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες από το Ole.gr, πρόθεσή τους είναι η εκ νέου συμπόρευση αν και εφόσον δεν υπάρχει χώρος και χρόνος συμμετοχής για τον Έλληνα γκαρντ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, όπου και ανήκει.

Ο διεθνής γκαρντ βρίσκεται αυτήν την περίοδο στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα «παράθυρα» της πρώτης φάσης των προκριματικών και μετά το πέρας αυτών, περιμένεινα τρέξουν οι εξελίξεις αναφορικά με την περίπτωσή του.

Ο ίδιος που βρίσκεται στην καλύτερη μπασκετικά ηλικία, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενεργό συμμετοχή του σε μια ομάδα. Και κατανοεί σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, πως αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί στον Παναθηναϊκό – με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 – των τόσων αστέρων και των πολύ υψηλών απαιτήσεων.

Στον Ηρακλή του έχουν εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία τους να συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν, με οποιαδήποτε μορφή. Άλλωστε μόνο ως πετυχημένη μπορεί να θεωρηθεί η πρώτη σεζόν που πορεύτηκαν μαζί, σε μια ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί και ο πατέρας του Δημήτρη Μωραΐτη.

Από εκεί και πέρα όμως, δεν περνάει από το χέρι των Θεσσαλονικέων να τον κρατήσουν αφού ο πρώτος και τελευταίος λόγος ανήκει στο «τριφύλλι».

Με τον Εργκίν Αταμάν στην άκρη του πάγκου έμοιαζε από πολύ πιθανό έως δεδομένο να μην συνέχιζε αφού και ο ίδιος δεν θέλει να περιοριστεί σε έναν ρόλο βοηθητικό μόνο στις προπονήσεις. Γεγονός που έχει ωριμάσει ακόμα περισσότερο μέσα του σαν σκέψη μετά από τη γεμάτη σεζόν που είχε στον «Γηραιό».

Μένει να φανεί τι θα αποφασίσει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αν και με τόση πολυκοσμία γύρω τριγύρω, πολλώ δε μάλλον αν ολοκληρωθεί και η επιστροφή του Λευτέρη Μαντζούκα, δύσκολα θα «χωρέσει».

Στη Θεσσαλονίκη έχουν πρoχωρήσει ήδη σε οκτώ μεταγραφικές κινήσεις, θέτοντας ως στόχο μία ακόμα καλύτερη πορεία σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Εκκρεμεί ακόμα η απόκτηση ενός παίκτη στη ρακέτα και το θέμα του «άσου», περιμένοντας στοϊκά τον Μωραΐτη.