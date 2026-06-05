Ο Πέτρος Παπαπέτρου έδωσε μία ξεκάθαρη οδηγία, ώστε να μην χρειαστεί να διακόψει το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, πριν τη λήξη του.

Μικρή αναστάτωση υπήρξε στο Telekom Center Athens, λίγο πριν την ανάπαυλα του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης συνομιλούσαν μεταξύ τους.

Όπως αναφέρθηκε από την ΕΡΤ στο τραπέζι «έπεσε» το ενδεχόμενο διακοπής του αγώνα, από τον κ. Παπαπέτρου. Για την ακρίβεια, ο έμπειρος διαιτητής ζήτησε ένα πράγμα, ώστε να μην έχουμε τη διακοπή του ντέρμπι «αιωνίων».

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε έξαλλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να διαμαρτυρηθεί για μία προηγούμενη φάση.

Αμέσως οι διαιτητές πήγαν προς τη γραμματεία και ζήτησαν να μην επαναληφθεί αυτό, αλλιώς θα προχωρήσουν στη διακοπή του ματς.

Μάλιστα, τόνισε πως δεν θέλουν ούτε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά κανείς άλλος να μην μπει στο παρκέ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις διαμαρτυρίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: