Οι μεγάλοι παίκτες απαντούν στο γήπεδο, χωρίς φανφάρες και πολλά λόγια. Όπως έπραξε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στον 2ο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Έχει ακούσει πολλά! Τον έχουν αποκαλέσει ταξιδευτή, αδιάφορο, «Ευτύχη Μπλέτσα» και άλλα πολλά. Ο δίχως αμφιβολία βέβαια ιδαίτερος σε πολλά του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έχει και κάτι ακόμα δίπλα από το όνομά του. Την λέξη παικταράς, κάτι που απέδειξε το βράδυ της Παρασκευής (5/6) μπροστά στα μάτια των φίλων του Παναθηναϊκού που περίμεναν πως και πως την αντίδρασή του. Και ήταν εκκωφαντική.

Σαρανταοχτώ ώρες μετά από το χειρότερο ίσως παιχνίδι της καριέρας του με το 1/13 σουτ, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις κλήθηκε ξανά να σηκώσει τον Παναθηναϊκό στην πλάτη του. Και το έπραξε με στόμφο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ με την 50άρα στην Ευρωλίγκα παίζοντας τότε με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, ήταν ο Νο1 κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού που δεν κατόρθωσε να βρει αντίδοτο στην ρέντα του.

Απόλυτα συγκεντρωμένος και με περίσσια αυτοπεποίθηση, ο NHD έκανε… ΜΑΤΣΑΡΑ στον 2ο τελικό με τον Ολυμπιακό όντας το Α και το Ω του Παναθηναϊκού που έφερε τη σειρά των Τελικών στα ίσα.

Σε ένα παιχνίδι που το σκορ έμεινε χαμηλά, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έμοιαζε με «φάρος». Έχοντας μείνει στον πάγκο μονάχα για δύο λεπτά, δεν είχε απλά βενζίνη στο ντεπόζιτο μετά από μία απογοητευτική εμφάνιση στο ΣΕΦ. Αλλά έβαλε από την Racing και ιδού το αποτέλεσμα.

Η στατιστική υπηρεσία έγραψε 23 πόντους με 9/16 σουτ, τρία ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και ΚΑΝΕΝΑ λάθος. Όλα αυτά για παίκτη που αγωνίστηκε 38′ λεπτα.