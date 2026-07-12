Περιζήτητος ο Βασίλης Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη, παρότι ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού με τον Άρη να μπαίνει δυνατά στην κουβέντα σύμφωνα με το Ole.gr.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει πέραση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο με τον Άρη να μην μένει αμέτοχος σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr. Κάθε άλλο…

Εντός ενός τριγώνου έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες ο Βασίλης Τολιόπουλος που έχει ιδιαίτερη ζήτηση. Το μπάσκετ στην Ελλάδα βρίσκεται σε άνθιση, η Θεσσαλονίκη δεν έχει μπει απλά στην εξίσωση αλλά στέλνει διαρκώς μηνύματα και ο Έλληνας διεθνής γκαρντ βρίσκεται ψηλά στο μπλοκάκι τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη.

Τις τελευταίες ώρες, οι ασπρόμαυροι έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να πείσουν τον Παναθηναϊκό και τον παίκτη να υπογράψει, ωστόσο ο συμπολίτης δεν έμεινε άπραγος, μπαίνοντας και εκείνος στο παιχνίδι.

Ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί διάφορες καταστάσεις όπως είναι η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, ειδώλου του Τολιόπουλου όπως έχει δηλώσει, στον πάγκο της ομάδας αλλά και την πρότερη συνεργασία τους με έντονα αμοιβαία αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού.

Όπως έχει γραφτεί στο Ole.gr από το πρωί του Σαββάτου (11/7), πίσω από την πολύ προχωρημένη για αρκετούς υπόθεση του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ, κρύβονταν δύο σημαντικά αλλά. Αφενός το γεγονός πως ανήκει στον Παναθηναϊκό ο πρώτος και τελευταίος λόγος και δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν βρίσκεται υπό παραχώρηση – φυσικά με το ανάλογο αντίτιμο – και αφετέρου τα όσα έχει διαμηνύσει ο ίδιος ο παίκτης στον ατζέντη του εδώ και καιρό.

Δηλαδή ότι προτεραιότητά του αποτελεί ο Άρης σε περίπτωση που αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Ο «Τολιό» έχει δεθεί με τους ανθρώπους της ομάδας, βλέπει με θετικό μάτι το πρότζεκτ εκεί και κυρίως δεν ξεχνά το μέρος όπου επήλθε η αναγέννηση στην καριέρα του.

Μεταξύ άλλων η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα μέρος που θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του και η οικογένεια΄του Βασίλη Τολιόπουλου. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς κι όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο.

Ο ΠΑΟΚ τα σκάει σε Τολιόπουλο & Παναθηναϊκό όμως υπάρχουν δύο αλλά Ακάθεκτος συνεχίζει ο ΠΑΟΚ τις προσπάθειές του, μοιράζοντας χρήματα και για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ποια είναι η επιθυμία του παίκτη;

Στον Άρη βέβαια έχουν αποφασίσει – αφού αυτή είναι και η πολιτική της ομάδας – πως δεν θα μπουν σε πλειστηριασμούς, δίνοντας ακραία ποσά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γι΄ αυτό και η τελευταία απόπειρα που αναμένεται να κάνουν στον Άρη, δεν είναι κρυφό πως έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εδώ και καιρό προς πάσα κατεύθυνση με την «κιτρινόμαυρη» πόρτα της επιστροφής να είναι ορθάνοιχτη – θα έχει ως βάση της λογικά ζητούμενα και συνισταμένες.

Ο Άρης δεν πρόκεται και δεν σκοπεύει να βάλει στο τραπέζι δύο εκατομμύρια ευρώ ούτε στον Παναθηναϊκό αλλά και ούτε 1μιση εκατομμύριο συμβόλαιο στον ίδιο τον Τολιόπουλο για να φορέσει εκ νέου τη φανέλα της ομάδας.

Αν και εφόσον πρυτανεύσει η λογική και η πλευρά του παίκτη πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση, τότε θα υπάρξει και φωτιά πέρα από καπνός.

Άλλωστε στον Άρη έχουν κάνει τις κινήσεις του, γεμίζοντας την περιφερειακή γραμμή με παίκτες που αποτελούσαν στόχαστρο από το πάνω ράφι για το επίπεδο του EuroCup. Συνεπώς οτιδήποτε άλλο προκύψει – αν προκύψει – μετά και την συμφωνία με τον Στέφαν Γιόβιτς, θα αποτελέσει εξαίρεση. Και για ορισμένους Έλληνες, υπάρχει αυτή η επιθυμία και το «παραθυράκι».