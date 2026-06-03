Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 και θέλει να αποφύγει ό,τι συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL!

«Ερυθρόλευκος» ήταν ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL. O Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό (03/06, 82-76) και «προστάτεψε» το πλεονέκτημα έδρας του.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένα συνθήκη δεν έχει φέρει και τα ανάλογα αποτελέσματα στο τέλος της σεζόν τα τελευταία δύο χρόνια.

Και οι δύο ομάδες την έχουν «πατήσει» ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο, από την ημέρα που έχουμε το Εργκίν Αταμάν VS Γιώργος Μπαρτζώκας στην Ελλάδα.

Κι όμως, αφού τα δύο τελευταία πρωταθλήματα έχουν έρθει με ΑΝΑΤΡΟΠΗ, μιας και το κλαμπ που έκανε το 1-0 δεν «χαμογέλασε».

Ωστόσο, από το 2024 και από όταν ήρθε ο Εργκίν Αταμάν στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Οι «πράσινοι», μετά την κατάκτηση της Euroleague στο Βερολίνο, ήταν με την… πλάτη στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Το σόου του Μήτογλου στο ΣΕΦ στην τρίτη περίοδο (video) Τρομερός Ντίνος Μήτογλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό μόνος του στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είχε κάνει break, έκανε και το 2-0 στο ΣΕΦ, όμως, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Οι Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, μπόρεσε να ισοφαρίσει τη σειρά και στο Game 5 πήρε το ματς και μαζί και το πρωτάθλημα!

Την επόμενη σεζόν οι δύο ομάδες πήγαν «πληγωμένες» στους τελικούς, μετά το Final-4 του Άμπου Ντάμπι.

Και πάλι το «τριφύλλι» είχε το πλεονέκτημα έδρας. Οι «πράσινοι» μπόρεσαν να «προστατέψουν» την έδρα τους και είχαν το προβάδισμα στη σειρά.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες και στο τέλος «στέφθηκε» πρωταθλητής Ελλάδας για το 2025!

Θα έχουμε ξανά την ίδια «ιστορία» ή ομάδα που κάνει το 1-0 θα πάρει και τον τίτλο;

Σε λίγες ημέρες θα γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί…