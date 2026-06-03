Με διψήφια διαφορά κατόρθωσε ο Ολυμπιακός να πάει στην ανάπαυλα του πρώτου τελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό, ανεβάζοντας σταδιακά την απόδοσή του μέσα στον αγώνα (42-30).

Για 23η φορά από τις 33 συνολικά αρχής γεννομένης της Stoiximan GBL, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκλεισαν ραντεβού με την ιστορία με τη σειρά των Τελικών να ξεκινά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης Πειραιώτες, έφτασαν μέχρι εδώ αήττητοι και στις εγχώριες υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα.

Σε έναν πρώτο τελικό με σημαντικές απουσίες ελληνικών διαβατηρίων που επηρέασαν σαφώς την εικόνα των δύο ομάδων, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπήκαν κάπως μουδιασμένα με την μία κακή επιλογή να διαδέχεται την άλλη.

Η στοχοπροσήλωση σε άμυνα και επίθεση των Ναν και Οσμάν κράτησαν κοντά στο σκορ το «τριφύλλι» με τους «ερυθρόλευκους» ωστόσο να βελτιώνουν αισθητά την εικόνα τους στη δεύτερη περίοδο. Πως; Αποφεύγοντας τα λάθη και έχοντας τις κατάλληλες αποστάσεις και προϋποθέσεις στις επιθέσεις τους.

Από τα 6 λάθη μέχρι το 10′, ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε δύο μόλις στη δεύτερη περίοδο και αυτά στο τελευταίο δίλεπτο, έχοντας καταφέρει μέχρι τότε να ξεφύγει και με 14 πόντους (40-26).

Μεταξύ άλλων στο διάστημα αυτό που ο Ολυμπιακός έχτισε διαφορά, βρήκε σκορ μονάχα από ελεύθερες βολές και το ζωγραφιστό (από το 24-20 μέχρι το 40-26), ταϊζοντας είτε τον ψηλό (Μιλουτίνοφ), είτε πηγαίνοντας με λέι απ μέχρι το τέλος της διαρομής (Φουρνιέ, Τζόζεφ).

Στο μεταξύ ο παράγοντας φάουλ έπαιξε τον δικό του ρόλο στο διάστημα αυτό, καθώς ο Ολυμπιακός πήγαινε στην επαφή και την καλύτερη επιλογή κερδίζοντας 14 βολές (στα 10 πράσινα φάουλ), την ίδια ώρα που ο αιώνιος αντίπαλός του εκτέλεσε μόλις δύο με τον Λεσόρ στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα.

Φυσικά σημαντικό ρόλο έπαιξε ο περιορισμός του Τσέντι Οσμάν που… όργωσε στην πρώτη περίοδο. Ο Τούρκος φόργουορντ που έμεινε και τρία λεπτά στον πάγκο στη δεύτερη περίοδο, δεν πήρε ούτε μία προσπάθεια στο διάστημα αυτό ενώ είχε πέντε σουτ στην εναρκτήρια περίοδο.