Τρομερός Ντίνος Μήτογλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό μόνος του στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Στη ζώνη του λυκόφωτος βρέθηκε ο Ντίνος Μήτογλου στη τρίτη περίοδο του πρώτου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Έλληνας διεθνής το πήρε… προσωπικά, θυμήθηκε τα ΜΕΓΑΛΑ παιχνίδια που έχει κάνει στο Φάληρο και με «όπλο» το αγαπημένο του Pick n’ Pop έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους «πράσινους» εκεί που έμοιαζαν εκτός αγώνα.

Το 54-37 έγινε 62-58 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου καθώς ο Ντίνος Μήτογου σκόραρε 12 πόντους σε τέσσερα αγωνιστικά λεπτά με τέσσερα εύστοχα τρίποντα. Λίγο πιο δίπλα από την κορυφή και από τη γωνία στο τέλος του δεκαλέπτου. Και ενώ μέχρι τότε ήταν άποντος.

Περισσότερα σε λίγο…