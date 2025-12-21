Ο Γιώργος Μπαρτζώκας «έπλεξε» το εγκώμιο του Μόντε Μόρις και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι ο παίκτης που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Κολοσσό (21/12, 100-86), στην 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που ήρθε και το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις στα «ερυθρόλευκα». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μάλιστα, στάθηκε στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μετά το φινάλε του αγώνα.

Συγκεκριμένα, εξήγησε τους λόγους, για τους οποίους θεωρεί πως αποτελεί ακριβώς αυτό που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, ενώ παράλληλα, τόνισε πως βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας, από αυτό που περίμεναν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Η αλήθεια είναι ότι ο Μόρις βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ότι περιμέναμε μετά από έναν μήνα που ήταν χωρίς παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Είναι ένας playmaker που παίζει για την ομάδα, για να δώσει την μπάλα στον ανοιχτό παίκτη, σε αυτό που είναι ζεστός. Καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι.

Η γνώμη μου είναι ότι άξιζε η υπομονή που κάναμε για να βρούμε τον παίκτη που θα μας βοηθήσει. Είναι δεδομένο πως όταν βρει περισσότερο ρυθμό σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού θα είναι όλο και καλύτερος. Αλλά γενικά είναι ένας θετικός παίκτης, που έχει κάνει μια καριέρα στο NBA την οποία δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει και είναι ακόμα σε καλή ηλικία».