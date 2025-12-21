Το ματς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου (21/12, 100-86) «έκρυβε» πάρα πολλά ρεκόρ, αλλά και την πρώτη «γνωριμία» με τον Μόντε Μόρις!

Ο Ολυμπιακός «ζέστανε» τον κόσμο του, στην -κατά πάσα πιθανότατα- τελευταία του υποχρέωση στο ΣΕΦ (εκκρεμεί το ματς με τη Φενέρμπαχτσε), πριν τη νέα χρονιά. Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν τον Κολοσσό Ρόδου (21/12, 100-86) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα ματς με πάρα πολλά ρεκόρ!

Το πρώτο ήρθε εκτός… παρκέ. Οι Πειραιώτες έκαναν το 11/11 στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπροστά σε 7.500 φίλους του! Ο μεγαλύτερος αριθμός προσέλευσης στη διοργάνωση, μετά από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (12/10, 90-86).

Από εκεί και πέρα, σπουδαία μέρα ήταν και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Έλληνας τεχνικός έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα ματς στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έφτασε τα 209 παιχνίδια και άφησε πίσω του τον αείμνηστο, Γιάννη Ιωαννίδη, που είχε 208.

Από εκεί και πέρα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν στη «ζώνη» του λυκόφωτος μετρώντας 41 πόντους! Η στατιστική του ήταν το λιγότερο «πλούσια». Τελείωσε το ματς με 3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ σε 31’59” που ήταν στο παρκέ.

«Διέλυσε» το ρεκόρ του στην Ευρώπη και ξεπέρασε την απόδοσή του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όταν και είχε σκοράρει 32. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 41 πόντοι δεν είναι ρεκόρ καριέρας, καθώς στη G-League είχε σκοράρει και 47.

Εκτός από ιδιαίτερες πρωτιές είχαμε και ένα ντεμπούτο με τον Μόντε Μόρις να καταγράφει την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Αμερικανός γκαρντ έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μετρώντας 8 πόντους, με 1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, δύο κλεψίματα, δύο ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε 22’17’’ συμμετοχής.

Αφήνοντας μία πολύ θετική εικόνα στην πρώτη του «γνωριμία» με τους Πειραιώτες.