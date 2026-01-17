Τι ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σχετικά με την επιστροφή του Μόντε Μόρις από τον τραυματισμό του;

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρουσιάστηκε αρκετά αισιόδοξος, μιλώντας για την επιστροφή του Μόντε Μόρις στην αγωνιστική δράση.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα αρκετά εύκολο έργο, απέναντι στο Μαρούσι, επικρατώντας με 104-89 (17/01) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στα ζητήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

Αναφορικά με τον Μόντε Μόρις, ο Μπαρτζώκας είπε πως δουλεύει σκληρά για την επιστροφή του και τόνισε πως είναι πιθανό να επιστρέψει στα παρκέ λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο Μόντε Μόρις έσκασε μύτη στο ΣΕΦ αλα… Λεσόρ (video) Ευδιάθετος πάνω σε…κινούμενο, εμφανίστηκε ο Μόντε Μόρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Ο γιατρός μας είπε να μην χρησιμοποιήσουμε τον Νιλικίνα. Αυτός ήθελε να παίξει, αλλά επειδή επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα από έναν τραυματισμό και γενικά δεν ήταν ότι είχε ενόχληση, αλλά τα 10′ ήταν αρκετά, με δεδομένο ότι ακολουθεί διπλή αγωνιστική. Στην ουσία ο γιατρός τον έβγαλε (σσ. στο β’ μέρος), εγώ θα τον έβαζα.

Ο ΜακΚίσικ κάνει κανονικά προπονήσεις, αλλά δεν είναι δηλωμένος στο πρωτάθλημα, καθώς έχουμε οκτώ με τον Μόρις και τον Μιλουτίνοβ που ήταν σήμερα έξω. Ο Φαλ ελπίζω ότι θα γυρίσει μέσα στη σεζόν, κάτι που δεν είναι της παρούσης. Κάτι που θα συμβεί μετά από 1-2 μήνες; Καλύτερα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά αυτό.

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Μόρις, πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα».