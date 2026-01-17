Ευδιάθετος πάνω σε…κινούμενο, εμφανίστηκε ο Μόντε Μόρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι.

Δεν πτοείται ο Μόντε Μόρις που κάνει ό,τι μπορεί και ακολουθεί οδηγίες για να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην ενεργό δράση.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, ο διακόπτης έχει γυρίσει, παίζει απευλευθερωμένα. Οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν πως έχουν αφήσει πίσω τους την περίοδο της μουρμούρας και της αμφισβήτησης αν και όλα αυτά είναι σχετικά και ρευστά σε μία τόσο «φορτωμένη» αγωνιστική περίοδο.

Τον τελευταίο μήνα και μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια, το τσιπάκι του Ολυμπιακού μοιάζει να έχει γυρίσει με πέντε νίκες στα έξη τελευταία παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, παραμένοντας αήττητος στην Ελλάδα.

Η διάρκεια φυσικά είναι το ζητούμενο και η αντοχή σε τραυματισμούς και κακουχίες όπως συνέβη με τον Μόντε Μόρις. Ο πρώην ΝΒΑερ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος αφού στο τρίτο μόλις παιχνίδι του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα και μπροστά στα μάτια των δικών του ανθρώπων, υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου στον αστράγαλο.

Και μπορεί να γλύτωσε τα χειρότερα όμως πρέπει να απουσιάσει για λίγες εβδομάδες ακόμα από τις υποχρεώσεις των Πειραιωτών.

Το απόγευμα του Σαββάτου στο Φάληρο δεν βρέθηκε μόνο η 12άδα του αγώνα με το Μαρούσι (Μιλουτίνοφ εκτός) αλλά ως είθισται και οι εκτός αποστολής παίκτες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ που ήρθε να βοηθήσει στη θέση των δημιουργών, εθεάθη να περπατά με τη βοήθεια ενός ειδικού πατινιού όπως είχε συμβεί και με τον Ματίας Λεσόρ πέρυσι μετά τον τραυματισμό του και το χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί.

Για να μην κουράζεται τόσο στην κίνηση φυσικά και να μην επιβαρύνει το πόδι του.