Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε την «ευλογημένη» Κυριακή του κόντρα στον Κολοσσό (21/12) αναγκάζοντας το Ole.gr να ψάξει τις καλύτερες επιδόσεις σε έναν αγώνα ανά σεζόν.

Ασταμάτητος ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το μεσημέρι της Κυριακής (21/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, «κλέβοντας» κάτι από την… αστερόσκονη του Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Μπροστά στα μάτια 7500 φίλων του Ολυμπιακού περίπου που συνέρρευσαν στο φαληρικό στάδιο για να δουν από κοντά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας στην πρώτη του αλλά και να στηρίξουν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα που έπαιξε με απουσίες απέναντι στους Ροδίτες, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε το δικό του… σόου.

Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ πήρε «φωτιά» στην τρίτη περίοδο, έβαζε το ένα τρίποντο μετά το άλλο και τελείωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους (!) στο κοντέρ, βελτιώνοντας την επίδοση του Νίκου Ρογκαβόπουλου προ δύο εβδομάδων. Ο small forward του Παναθηναϊκού είχε «διαλύσει» τον Πανιώνιο και ήταν σειρά παίκτη του «αντίπαλου» δέους να αναγκάσει κόσμο και κοσμάκη να… ξεσκωνήσει το χαρτί με τα διάφορα ρεκόρ.

Ο πρώην ΝΒΑερ που πραγματοποιεί τρομερό πρώτο μισό στη σεζόν, όντας και ο κύριος υπεύθυνος στο αήττητο ξεκίνημα του Ολυμπιακού εντός των τειχών και το θετικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα (9-7), σημείωσε την πιο παραγωγική του εμφάνιση στην από εδώ πλευρά του ωκεανού.

Οι 41 πόντοι του Ντόρσεϊ αποτελούν τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του μετά τους 47 που είχε σε ένα παιχνίδι των Τέξας Λέτζεντς τον Δεκέμβριο του 2022 στην G-League, λίγο διάστημα πριν γυρίσει και πάλι στην Ευρώπη για λογαριασμό αρχικά της Φενέρμπαχτσε και μετά για την δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Στους 41 είχε σταματήσει με την αναπτυξιακή ομάδα των Ντάλας Μέβερικς και μερικές ημέρες νωρίτερα από το απόλυτο ρεκόρ του, στην τελευταία του προσπάθεια να καθιερωθεί στο ΝΒΑ.

Δύο σκόρερ πάνω από τον Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βιώνει σεζόν καριέρας «κλείνοντας στόματα» και αποδεικνύοντας την κλάση του. Ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός σούτινγκ γκαρντ που δεν έχει σταματήσει να καθορίζει αποτελέσματα από τους Τελικούς της πρώτης κατηγορίας το 2024-25 και έπειτα. Για την ώρα και μέχρι πριν τα Χριστούγεννα του 2025, έχει 14.7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ κατά μέσο όρο στην Stoiximan GBL ενώ ακόμα καλύτερα τα πηγαίνει στην Ευρωλίγκα με 17,7 πόντους κατά μέσο όρο.

Με την τρομερή και φοβερή εμφάνισή του απέναντι στον Κολοσσό της Ρόδου το μεσημέρι της Κυριακής, πήρε την σκυτάλη από τον Ρογκαβόπουλο και σημείωσε την ΚΟΡΥΦΑΙΑ, για την ώρα τουλάχιστον, επίδοση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Α1 σε ένα παιχνίδι.

Οι 41 πόντοι του Ντόρσεϊ είναι και ρεκόρ τελευταίων χρόνων αφού για να βρει κανείς καλύτερη επίδοση, πρέπει να γυρίσει στη σεζόν 2017-18. Τότε που ο Στεφάν Μούντι του Ρεθύμνου είχε βάλει 44 (!) από τους 102 πόντους συνολικά κόντρα στον Κόροιβο Αμαλιάδας τον Φλεβάρη του 2018. Παίρνοντας το ρεκόρ περιόδου από τον Θάντους ΜακΦάντεν της Κύμης (42), το οποίο και εκείνος το είχε κάνει απέναντι στον Κολοσσό στην νίκη με 93-89 της ομάδας του.

Όσους πόντους έβαλε ο Ντόρσεϊ (41), είχε και ο Ντιόντε Κρίστμας στη μεγάλη νίκη του Ρεθύμνου επί του Ολυμπιακού το 2012. Όταν ακόμα οι «μικροί» έκαναν… κηδείες στους «μεγάλους».

Στους 42 είχε σταματήσει τη σεζόν 2007-08 ο Γουίλιαμς Κις της Λάριας στη νίκη επί της ΑΕΚ με 86-78. Λίγες εβδομάδες αργότερα είχε βάλει 33 και στον πρωταθλητή ακόμα Ευρώπης, Παναθηναϊκό.

Στην… Ανατολή του 21ου αιώνα, ο σκόρερ Κέντρικ Τζόνσον του Μίλωνα είχε βάλει 43 πόντους στον Μακεδονικό ενώ το ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ ανήκει στον έναν και μοναδικό Κίκι Κλαρκ. Όταν την 18η του Οκτώβρη του 2006 είχε βάλει 51 (!) πόντους από τους 82 του Αιγάλεω στη νίκη επί της Λάρισας.

2000-01: Κέντρικ Τζόνσον (Μίλωνας) 43 πόντοι

2001-02: Νίκος Χατζηβρέττας (Ηρακλής) 38 πόντοι

2002-03: Τζον Γουάλας (Πανιώνιος) 40 πόντοι, Γουίλ Σόλομον (Άρης) 40 πόντοι

2003-04: Ρούμεπν Ντάγκλας (Πανιώνιος) 40 πόντοι, Πιτ Μάικλ (Περιστέρι) 40 πόντοι, Ίβιτσα Γιούρκοβιτς (ΠΑΟΚ) 40 πόντοι

2004-05: Νίκος Χατζής (ΑΚΕ) 37 πόντοι

2005-06: Λουκάς Μαυροκεφαλίδης (ΠΑΟΚ) 36 πόντοι

2006-07: Κίκι Κλαρκ (Αιγάλεω) 51 πόντοι

2007-08: Γουίλιαμ Κις (Λάρισα) 42 πόντοι

2008-09: Ίστβαν Νέμεθ (ΑΕΚ) 34 πόντοι

2009-10: Ντέιβιντ Γιανγκ (Τρίκαλα) 37 πόντοι

2010-11: Πατ Καλάθης (Κολοσσός) 36 πόντοι

2011-12: Ντιόντε Κρίστμας (Ρέθυμνο) 41 πόντοι

2012-13: Ούρος Ντούβνιακ (Ρέθυμνο) 36 πόντοι

2013-14: Κρις Έβανς (Τρίκαλα) 35 πόντοι

2014-15: Καρλ Ίνγκλις (ΑΕΚ) 33 πόντοι

2015-16: Ντουέιν Ντέιβις (Κόροιβος) 36 πόντοι

2016-17: Τζόρνταν Μόργκαν (Κύμη) 29 πόντοι, Τόντικ Γκότσερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 29 πόντοι, Μίκαελ Τζένκινς (Άρης) 29 πόντοι, Μπράντον Γιανγκ (Λαύριο) 29 πόντοι

2017-18: Στέφαν Μούντι (Ρέθυμνο) 44 πόντοι

2018-19: Γουίλιαμ Χάτσερ (ΠΑΟΚ) 37 πόντοι

2019-20: Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) 35 πόντοι

2020-21: Κένι Γκόινς (Κολοσσός) 34 πόντοι

2021-22: Νεμάνια Νέντοβιτς (Παναθηναϊκός) 38 πόντοι

2022-23: Βασίλης Τολιόπουλος (Άρης) 38 πόντοι

2023-24: Αχμέντ Χιλ (Μαρούσι) 40 πόντοι

2024-25: Άντριου Γκάουντλοκ (Κολοσσός) 37 πόντοι

2025-26: Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός) 41 πόντοι