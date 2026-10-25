Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στην ΕΟΚ, δίνοντας και τη δικιά του εξήγηση.

Τις τελευταίες ημέρες έχει «ταρακουνηθεί» όλος ο μπασκετικός κόσμος.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Κυριακής (25/10), μαζί με τον επιχειρηματία, Γιώργο Μαυραγάνη, πέρασαν την πόρτα του ανακριτή.

Οι δύο κατηγορούμενοι για το μεγάλο σκάνδαλο που έχει «σκάσει» ήταν προσωρινά στη ΓΑΔΑ και είχαν ζητήσει προθεσμία, για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Πώς φτάσαμε στα εντάλματα σύλληψης Λιόλιου, μελών της ΚΕΔ και λοιπών; «Φωτιά» μπήκε στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες με τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου, διαιτητών και μελών της ΚΕΔ. Το σημείο κλειδί της υπόθεσης που δουλευόταν καιρό τώρα.

Ο -μέχρι πρότινος- πρόεδρος της ΕΟΚ ενημέρωσε πως παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του.

Μάλιστα, εξήγησε και τον βασικό λόγο που το κάνει αυτό. Ο Βαγγέλης Λιόλιος τόνισε πως προχώρησε σε αυτήν την κίνηση, ώστε να μπορέσει το μπάσκετ να συνεχίσει ομαλά, μέχρι να τελειώσει η δικαστική υπόθεση.

Σχολικά και παιδικοεφηβικά τα περισσότερα παιχνίδια της λίστας-αιτήματος του ανακριτή προς την ΕΕΕΠ Ο ανακριτής έχει αποστείλει έγγραφο προς την ΕΕΕΠ με το οποίο ζητά ενημέρωση σχετικά με 57 παιχνίδια σχετικά με το σκάνδαλο που έχει κλωνίσει το ελληνικό μπάσκετ.

Μετά την απολογία των δύο, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.

Να υπενθυμίσουμε πως ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, είναι προφυλακιστέος. Παράλληλα, οι Βάσω Τσαρούχα, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς θα περάσουν από τον ανακριτή τη Δευτέρα (26/10).