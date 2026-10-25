Τις τελευταίες ημέρες έχει «ταρακουνηθεί» όλος ο μπασκετικός κόσμος.
Ο Βαγγέλης Λιόλιος, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Κυριακής (25/10), μαζί με τον επιχειρηματία, Γιώργο Μαυραγάνη, πέρασαν την πόρτα του ανακριτή.
Οι δύο κατηγορούμενοι για το μεγάλο σκάνδαλο που έχει «σκάσει» ήταν προσωρινά στη ΓΑΔΑ και είχαν ζητήσει προθεσμία, για να προετοιμάσουν την απολογία τους.
Ο -μέχρι πρότινος- πρόεδρος της ΕΟΚ ενημέρωσε πως παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του.
Μάλιστα, εξήγησε και τον βασικό λόγο που το κάνει αυτό. Ο Βαγγέλης Λιόλιος τόνισε πως προχώρησε σε αυτήν την κίνηση, ώστε να μπορέσει το μπάσκετ να συνεχίσει ομαλά, μέχρι να τελειώσει η δικαστική υπόθεση.
Μετά την απολογία των δύο, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.
Να υπενθυμίσουμε πως ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, είναι προφυλακιστέος. Παράλληλα, οι Βάσω Τσαρούχα, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς θα περάσουν από τον ανακριτή τη Δευτέρα (26/10).