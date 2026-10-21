«Φωτιά» μπήκε στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες με τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου, διαιτητών και μελών της ΚΕΔ. Το σημείο κλειδί της υπόθεσης που δουλευόταν καιρό τώρα.

Σε διαδικασία διεκπαιρέωσης των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/10) από τον Αθλητικό Εισαγγελέα, βρίσκεται η Αθλητική Βία με μερικούς εκ των έξι συνολικά να έχουν ήδη συλληφθεί ήδη και σε μερικούς άλλους, η διαδικασία να εκρεμμεί.

Μία έρευνα η οποία έτρεχε εδώ και μήνες και η οποία ξεκίνησε από όσα κατήγγειλε η ΚΑΕ Αμαρουσίου τον περασμένο Απρίλη και έχει τις ρίζες της σε βάθος δεκαετίας. Όλο αυτό το διάστημα, ο Αθλητικός εισαγγελέας συγκέντρωνε στοιχεία τα οποία ενισχύθηκαν το τελευταίο διάστημα και έτσι έφτασε στην έκδοση των ενταλμάτων για να λογοδοτήσουν – για όσους εκδόθηκαν – ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Floor Generals, ο Βαγγέλης Λιόλιος, συνεργάτης του και μέλη-διαιτητές της ΚΕΔ έρχονται αντιμέτωποι με διώξεις για διαφθορά, στημένα παιχνίδια και παράνομο στοιχηματισμό. Βαρύτατες κατηγορίες για τις οποίες συνέλεξαν αποδεικτικά στοιχεία και ο φάκελος άνοιξε για τα καλά. Μαζί με τον… ασκό του αιόλου στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για δωροληψία-δωροδοκία καθώς βρέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά – μεγαλύτερα από το προφίλ του καθενός – σε σπίτια των εμπλεκόμενων.

Κατά το ρεπορτάζ των Floor Generals λοιπόν που παρακολουθείτε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από το κανάλι Betarades στο Youtube, δόθηκαν καταθέσεις ικανές να σχηματιστεί φάκελος με βαρύτατες κατηγορίες για επηρεασμό διαιτητών ακόμα και σε παιδικοεφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα. Στα στοιχεία μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που… καίνε τους κατηγορούμενους.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φέρεται να έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό το οποίο φέρεται να δείχνει στημένους αγώνες σε όλες τις βαθμίδες του ελληηνικού μπάσκετ. Πολύ σημαντικές κρίνονται οι καταθέσεις δύο μαρτύρων που έχουν την ανάλογη γνώση για το «στήσιμο αγώνων» καθώς έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν. Αλλά δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες περί αυτού καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν όσα εκείνοι γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Ποιους αφορά ακόμα το ένταλμα σύλληψης εκτός Βαγγέλη Λιόλιου; Πειθαρχική δίωξη για δωροδοκία-δωροληψία Ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Για ποιους βγήκε ακόμα ένταλμα σύλληψης εκτός Βαγγέλη Λιόλιου; Έχουν βρεθεί σημαντικά ποσά σε σπίτια εμπλεκόμενων.

Στον φάκελο υπάρχουν κατηγορίες που αφορούν παράνομο στοιχιματισμό. Το… κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξεμπλέκεται και συνεπώς αποτέλεσε σημείο κλειδί, μέσα από κατάθεση που έδωσε πρώην μέλος της ΚΕΔ. Αποδεικτικά στοιχεία που ήρθαν να βάλουν σε μία τάξη διάφορες υποθέσεις ή ημιτελείς κατηγορίες και πάνω στα οποία «πάτησε» και ο Αθλητικός Εισαγγαλέας για να εκδόσει τα εντάλματα.

Άγνωστο κατα πόσον αυτές οι κατηγορίες επαρκούν για να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι και πόσοι από αυτούς. Την Πέμπτη (22/10) αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή για να πάρουν προθεσμία για τις απολογίες τους.