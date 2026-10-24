Ο ανακριτής έχει αποστείλει έγγραφο προς την ΕΕΕΠ με το οποίο ζητά ενημέρωση σχετικά με 57 παιχνίδια σχετικά με το σκάνδαλο που έχει κλωνίσει το ελληνικό μπάσκετ.

Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, τόσα περισσότερα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας σε ό,τι έχει να κάνει με την πολύκροτη υπόθεση αγώνων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ και βρίσκονται υπό διερεύνυση την τελευταία δεκαετία.

Οι καταθέσεις δύο βασικών μαρτύρων οι οποίες συνοδεύονται από σχετικά υπομνήματα και αποδεικτικά στοιχεία, οδήγησαν στη σύλληψη έξι εμπλεκόμενων με τον πρώτο εξ’ αυτών, να κρίνεται προφυλακιστέος από ανακριτή και εισαγγελέα έπειτα από πολύωρη κατάθεση.

Την ίδια ώρα που διάφοροι εμπλεκόμενοι ή μη καλούνται για κατάθεση, αριθμός ο οποίος αναμένεται να εκτοξευτεί την επόμενη εβδομάδα, ο ανακριτής σε συνεργασία με τον εισαγγελέα που συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία, προχωρούν την υπόθεση που έχει απλώσει ένα μαύρο πέπλο πάνω από το ελληνικό μπάσκετ.

Ανάμεσα στις προ ημερών ενέργειές του, ήταν να αποστείλει ένα έγγραφο-αίτημα προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ζητώντας να ενημερωθεί ποιοί και πόσοι από τους 57 στο σύνολο αγώνες οι οποίοι υπάρχουν στη σχετική δικογραφία που έλαβε ο ανακριτής από την εισαγγελεία, έχουν συμπεριληφθεί σε στοιχηματικές πλατφόρμες Ελλάδας και εξωτερικού.

Το πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός πως στον διαχωρισμό ανά κατηγορία αυτών των υπό διερεύνυση αγώνων, οι περισσότεροι έχουν να κάνουν με παιδιά. Συνολικά 18 ματς βρίσκονται στο μικροσκόπιο αφού οι δύο βασικοί μάρτυρες και καταθέτες που έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, έχουν αναφερθεί σε αυτά. Και αφορούν την τελευταία 6ετία.

Οι 14 έχουν να κάνουν με Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παίδων-Εφήβων και οι άλλοι τέσσερις, με τις τελικές φάσεις σχολικών πρωταθλημάτων που έλαβαν χώρα σε Πάτρα και Κύπρο την τελευταία διετία.

Πιο συγκεκριμένα:

Α2 (Elite League): 7

Basket League: 16

Α’ ΕΣΚΑ: 1

Γ’ Εθνική (National League 2): 7

Β’ Εθνική (National League 1): 6

Κύπελλο Ελλάδας: 1

Παίδων-Εφήβων-Rising Stars-Σχολικά: 18

A1 Γυναικών: 1