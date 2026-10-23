Ένα μεγάλο σκίαστρο έχει μπει τις τελευταίες ώρες πάνω από το ελληνικό μπάσκετ, όπου βρίσκεται στο μικροσκόπιο για αξιόποινες ενέργειες της ηγεσίας του και διαφόρων εμπλεκόμενων με το άθλημα.

Όπως είναι λογικό και επόμενο, το ζήτημα έχει γίνει πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη αφότου άνοιξε ο… Ασκός του Αιόλου, με τον λόγο μετά την απολογία των εμπλεκόμενων, να πηγαίνει στη δικαιοσύνη.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (23/10) το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ όπου τέθηκε κουβέντα ακόμα και αναβολής της προσεχής αγωνιστικής (4ης) για τη Stoiximan GBL.

Κι αυτό διότι όπως υποστήριξαν μερικές πλευρές, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, τέθηκε ζήτημα ηθικής και όχι νομιμότητας της ΚΕΔ. Που μπορεί με τα υπόλοιπα μέλη να ορίσει διαιτητές όπως έχει ήδη κάνει.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν πήρε τον λόγο ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Αμαρουσίου, λέγοντας πως… «Θεωρώ ότι ΕΣΑΚΕ θα έπρεπε να έχει πάρει θέση για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Σαν επενδυτής και σαν Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Είναι παράνομο το πρωτάθλημα με τον Προμηθέα μέσα και με την παρουσία του Χρήστου Μήλα στο ΔΣ. Θα κάνουμε σύσκεψη με τους νομικούς μας και θ’ αποφασίσουμε πώς θα προστατέψουμε τα συμφέροντά μας. Σίγουρα θα σεβαστούμε την πλειοψηφία τι θ’ αποφασίσει. Θέλω να ρωτήσω και τις υπόλοιπες ομάδες, ιδιαίτερα τις ιστορικές, πώς γίνεται να δεχόμαστε τον Χρήστο Μήλα μετά απ όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες και τη συμμετοχή του Προμηθέα στο Πρωτάθλημα. Είναι ντροπή να βλέπουμε τον Μήλα στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ».

Και εκεί βρίσκεται άλλη μία διαφωνία που προέκυψε και αφορά τη δήλωση του διοικητικού συμβοούλου της διοργανώτριας αρχής, κυρίου Μελή. Ο οποίος ήθελε η δήλωσή του, να γίνει… collab με τον ΕΣΑΚΕ. Ως κοινή δηλαδή.

Και πάνω σε αυτό εναντιώθηκαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Μαρούσι που ύψωσαν απαγορευτικό αφού ήταν κάθετοι, θεωρώντας τα λόγια του μετριοπαθή.

Η πλευρά των πρασίνων μάλιστα ζήτησε την παραίτηση τόσο της ΚΕΔ όσο και της ΕΟΚ για λόγους ηθικής μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τις κατηγορίες με τις οποίες κινδυνεύουν.