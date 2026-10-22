Η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε Δελτίου Τύπου αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση που αφορά το ελληνικό μπάσκετ και την ηγεσία του, δίνοντας στο φως της δημοσιότητας δυο φωτογραφίες από τα κατασχεθέντα.

Ο «εγκέλαδος» που πλήττει και αμαυρώνει το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει να χτυπά αδιάκοπα τις τελευταίες ώρες καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία-αποκαλύψεις βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας.

Το πρωί της Πέμπτης (22/10), οι έξι συλληφθέντες από την προηγούμενη ημέρα βρέθηκαν στην Ευελπίδων στο γραφείο του 9ου ανακριτή όπου και τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες βάσει του άρθρου 132 του νόμου 2729/1999 περί δωροληψίας και δωροδοκίας, ζητώντας και παίρνοντας ως είθισται προθεσμία για να προετοιμαστούν για την απολογία τους τις επόμενες ώρες και μέρες.

Και ενώ η νομική διαδικασία έχει πάρει τον δρόμο της, η ΕΛ.ΑΣ στην ενημέρωσή της (σ.σ. δελτίο Τύπου) ενημέρωσε σχετικά:

«Συνελήφθησαν -6- άτομα για διερευνώμενη υπόθεση παρέμβασης στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -931.463- ευρώ, -14- κινητά τηλέφωνα, -3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων, -2- άλμπουμ παικτών, φορητοί υπολογιστές και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα USB

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν -6- ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

Συμπληρώνοντας το Δελτίου Τύπου με δύο φωτογραφίες από τα κατασχεθέντα. Σε αυτές διακρίνεται καθαρά και μία φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτή βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι της κυρίας Τσαρούχα, η οποία είχε διαιτητεύσει τον Σεπτέμβρη του 2023 το επετιακό παιχνίδι των ερυθρόλευκων με την Αρμάνι Μιλάνο, φιλικό προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη. Στο πλαίσιο της απόσυρσης της φανέλας του στον ουρανό του ΣΕΦ.

Όλοι οι διαιτητές που συμμετείχαν στην εν λόγω αναμέτρηση έλαβαν ως αναμνηστικό μία special φανέλα με την υπογραφή του «Kill Bill», η οποία είχε κυκλοφορήσει αποκλειστικά για εκείνο το ματς. Όπως έλαβαν και από ένα συλλεκτικό άλμπουμ το οποο κατασχέθηκε κι αυτό, αφού συμπεριλήφθηκε στα κατασχεθέντα από τις αρχές στο σπίτι των διαιτητών.

Μαζί με ένα πολύ σημαντικό συνολικά χρηματικό ποσό, το οποίο βρισκόταν κατά κύριο λόγο στην οικεία του ενός εκ των εμπλεκόμενων.

Από εδώ και πέρα θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για την επόμενη μέρα, με τον Ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίσουν μετά τις απολογίες των συλληφθέντων, για την τύχη τους προσωρινά. Αν θα κριθούν δηλαδή προφυλακιστέοι ή ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα.