Ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Για ποιους βγήκε ακόμα ένταλμα σύλληψης εκτός Βαγγέλη Λιόλιου; Έχουν βρεθεί σημαντικά ποσά σε σπίτια εμπλεκόμενων.

Ρεπορτάζ Floor Generals

Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες αφού από το πρωί της Τετάρτης η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, έχει ανοίξει τον… ασκό του Αιόλου όπως γίνεται αντιληπτό.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» όπως και οι αποκαλύψεις που αφορούν τις βαρύτατες καταγγελίες των τελευταίων μηνών αναφορικά με το ελληνικό μπάσκετ. Και οι Floor Generals (Βετάκης, Στεφάνου, Τσίμπος) τους οποίους παρακολουθείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τουλάχιστον μέσα από τη συχνότητα του καναλιού Betarades στο Youtube, φέρνουν στο… φως λεπτομέρειες.

Λίγες ώρες μετά την έκδοση του εντάλματος, η Αθλητική Βία που είναι αρμόδια για την διαικπεραίωσή του, προχώρησε στη σύλληψη του Προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, για να παραστεί ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή. Αλλά δεν είναι ο μόνος.

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ένταλμα σύλληψης έλαβαν οι νυν διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου και Βασιλική Τσαρούχα καθώς και οι Ηλίας Κορομηλάς (πρώην διεθνής ρέφερι και ειδικός σύμβουλος σε ΚΕΔ, ΕΟΚ με τον ρόλο του Υπεύθυνου διαιτησίας) καοι Τάσος Πηλοϊδης (πρώην διεθνής διαιτητής και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής διαιτησίας).

Μεταξύ άλλων στη μαζική εντολή σύλληψης βρίσκεται και το όνομα του επιχειρηματία και έμπιστου φίλου του Βαγγέλη Λιόλιου, Γιώργου Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τέσσερις από τις έξι συλλήψεις έχουν ολοκληρωθεί. Τα δύο εντάλματα που αφορούν την Τσαρούχα (βρίσκεται στο εξωτερικό, είχε αγώνα για το EuroCup την 20η του Οκτώβρη) και τον Μαυραγάνη δεν έχουν εκτελεστεί.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εντάλματος, βρέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά στα σπίτια των εμπλεκόμενων που δεν συνάδουν στο οικονομικό τους προφίλ. Και γι’ αυτό τον λόγο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για δωροδοκία-δωροληψία με το ρεπορτάζ να κάνει λόγο για 800 χιλιάδες ευρώ.

Σημαντικά ποσά έχον βρεθεί σε περισσότερο από ένα σπίτια. Βαριές κατηγορίες λοιπόν είδαν το φως της δημοσιότητας και με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι ο Βαγγέλης Λιόλιος και μέλη της ΚΕΔ. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευελπίδων.