Εκδόθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ένταλμα σύλληψης από τον αθλητικό Εισαγγελέα για τον Βαγγέλη Λιόλιο και διαφόρων διαιτητών, πρώην και νυν, λόγω των βαρύτατων κατηγοριών στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Βετάκης

Από το πρωί της Τετάρτης (21/10) ο Σωτήρης Βετάκης μιλώντας στην εκπομπή «Muchachos» στο κανάλι Betarades.gr του Youtube, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να προκύψουν… βόμβες στο ελληνικό μπάσκετ που αφορούν τη δικαιοσύνη και την παρέμβαση αυτής, αναφορικά με τις καταγγελίες που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

Και λίγες ώρες μετά, αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας, βγάζοντας αληθινό το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τα όσα άφησε να εννοηθεί ο Σωτήρης Βετάκης και λίγη ώρα αργότερα έλαβαν χώρα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον Αθλητικό Εισαγγελέα προς τον πρόεδρό της Βαγγέλη Λιόλιο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και το ρεπορτάζ, το πρωί της Τετάρτης (21/10), εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης με την Αθλητική Βία να διεκπεραιώνει τη διαδικασία. Ακολούθως ο Βαγγέλης Λιόλιος αλλά και οι υπόλοιποι οδηγούνται ήδη στον Αθλητικό Δικαστή που εξετάζει τις βαρύτατες αυτές καταγγελίες των τελευταίων μηνών.

Μία υπόθεση που άνοιξε από την ΚΑΕ Αμαρουσίου πριν από κάποιους μήνες και έχει πάρει διαστάσεις, ιδίως το τελευταίο διάστημα. Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για πρώην και νυν διαιτητές, που έχουν θέση στην ΚΕΔ.

Εκτός των άλλων, το μαζικό ένταλμα σύλληψης περιλαμβάνει το όνομα και ενός επιχειρηματία και έμπιστου φίλου του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για ύπαρξη και βίντεο στον φάκελο που έλαβε ο Αθλητικός Εισαγγελέας, τα οποία βαραίνουν τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, με αποδεικτικά στοιχεία πρώην μέλους της ΚΕΔ. Η υπόθεση μάλιστα περιλαμβάνει κατηγορίες επηρεασμού διαιτητών ακόμα και σε σχολικά πρωταθλήματα, χωρίς να είναι οι μόνες.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ένταλμα σύλληψης για άλλα μέλη της Ομοσπονδίας, με τον Αθλητικό εισαγγελέα να καλεί τους προαναφερθέντες προς εξέταση των βαρύτατων κατηγοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες.

Από πλευράς του ο Βαγγέλης Λιόλιος που παραχώρησε συνέντευξη απολογιστική για τη θητεία του πριν από μερικές εβδομάδες, τόνισε ξανά και ξανά πως κάθε άλλο παρά παράνομο είναι από τον νόμο να εμπλέκεται σε ΚΑΕ (Προμηθέας) όντας και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αν και συνειδητά δεν το κάνει τα τελευταία χρόνια λόγω φόρτου εργασίας.

Και συνέχισε λέγοντας πως δεν γίνεται βάσει νομοθέσιας να καταγγέλεται φυσικό πρόσωπο για αυτήν την περίπτωση, καταλήγοντας στο «ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη, διότι αυτή υπάρχει αφού τα μέλη της ΕΕΑ ορίζονται από πρόσωπα, όταν λάμψει η αλήθεια;».

Μένει να φανούν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αθλητικού δικαστή σε μία υπόθεση βαρύνουσας σημασίας αλλά και πρωτοφανής σε επίπεδο ηγεσίας.