Έξαλλος ο Εβάν Φουρνιέ με οπαδό του Πανιωνίου στη Γλυφάδα, άνοιξε κουβέντα και με την κερκίδα πριν αποβληθεί.

(Χοντρό) επεισόδιο με τον Εβάν Φουρνιέ και φίλο του Πανιωνίου στη Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου της αναμέτρησης των Νεοσμυρνιωτών με τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μέχρι και 6’22” για το τέλος του πρώτου ημιχρόνο στο ΔΑΚ της Γλυφάδας, έδρα των κυανέρυθρων για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, μονάχα η υψηλή για την εποχή και την κατασκευή του γηπέδου ζέστη ήταν η μοναδική πηγή έντασης στον αγώνα του αήττητου και πρωταθλητή Ολυμπιακού απέναντι στον γηπεδούχο Πανιώνιο που παίζει για την σωτηρία του. Τότε όμως τα αίματα άναψαν.

Ενώ το παιχνίδι παιζόταν, ο Εβάν Φουρνιέ πήγε να ορμήξει στους καθίμενους απέναντι από τον πάγκο του Πανιωνίου στις court seats μετά από εύστοχο τρίποντό του και πιο συγκεκριμένα σε έναν φίλο των Νεοσμυρνιωτών, ο οποίος τον έβριζε και σήκωνε το μεσαίο του δάχτυλο.

Αυτό έκανε τον Γάλλο άσσο των «ερυθρολεύκων» να εκραγεί ενώ χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχραιμότερων και των συμπαικτών του για να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Μέχρι οι διαιτητές να δείξουν μάλιστα την αποβολή του και να διατάξουν την απομάκρυνση και του φίλου του Πανιωνίου από το γήπεδο, ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε «διάλογο» και με την κερκίδα δις, η οποία τον εξύβριζε και απευθυνόμενη προς τα εκείνον έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Βγήκε από τα ρούχα του ο Εβάν Φουρνιέ στη Γλυφάδα! Τα πήρε με φίλο του Πανιωνιου που τον έβριζε και ύψωνε το μεσαίο του δάχτυλο, πριν ανοίξει διάλογο και με την κερκίδα! Αποβληθηκαν και οι δύο #fournier #olympiacosbc pic.twitter.com/V3CrPJYBFC — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) March 15, 2026

Σύμφωνα με τους Νεοσμυρνιώτες βέβαια, εκείνος που προκάλεσε βρίζοντας τους φίλους του Πανιωνίου στην courtside ήταν ο Γάλλος διεθνής σταρ.

Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο γήπεδο πριν από 11 μήνες είχε προκληθεί φραστικό επεισόδιο μεγάλης έντασης και με τον Σάσα Βεζένκοφ και φίλο του Πανιωνίου, με την διαιτητή του αγώνα Βάσω Τσαρούχα να ζητά την μερική εκκένωση της εξέδρας.