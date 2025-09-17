Ο «λαβωμένος» Μίλτος Τεντόγλου έμεινε μακριά από τις θέσεις που έχει συνηθίσει τον παγκόσμιο στίβο, το γεγονός αυτό ωστόσο δεν τον έκανε να «ξεχάσει» τις αξίες του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας και μοναδικός, σχεδόν υπεράνθρωπος. Σούπερ ήρωας. Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει μία εμφάνιση σε diamond league ή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Για χάρη του έχει ακουστεί ο Εθνικός ύμνος πολλάκις, για πάρτη του οι Έλληνες έχουν αισθανθεί λίγο περισσότερο περήφανοι.

Το μεσημέρι της Τετάρτης στο Τόκιο που τέσσερα χρόνια πριν «έσκισε» τον αέρα και πέταξε, ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε εκτός του βάθρου των νικητών. Μακριά από τον καλό του εαυτό. Αυτό χρειάστηκε για να πειστούμε πως δεν είναι ρομπότ αλλά διαθέτει και πιο γήινη μορφή.

Ένα πρόβλημα στην γάμπα δεν του επέτρεψε να εμφανιστεί όπως ο ίδιος έχει συνηθίσει τους φαν του. Το πάλεψε και θα είχε τη δυνατότητα για ένα ακόμα «θαύμα» όμως ακόμα και η αλλαγή στους κανονισμούς (από τους 8 στους 10) δεν του το επέτρεψαν. Σύμφωνα με αυτούς, οι 10 πρώτοι σε επίδοση αθλητές του μήκους μετά τα πρώτα τρία άλμπατα, έχουν την ευκαιρία για άλλα τόσα μέχρι το final countdown.

Ποιο πρόβλημα «λύγισε» τον Τεντόγλου και τον έθεσε εκτός βάθρου; Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και τερμάτισε στη 10η θέση.

Ακόμα και χτυπημένος, ο Μίτλος Τεντόγλου άγγιξε τη 10άδα με το πρώτο του άλμα στα 7,83, το οποίο πήγε να βγάλει άκυρο όταν είδε ότι δεν ήταν αντιπροσωπευτικό της κλάσης και της αξίας του. Και αρκετό επίσης.

Στην 3η προσπάθεια, οι Ζανγκ και Λεσάι τον προσπέρασαν και τον άφησαν εκτός δεύτερης ευκαιρίας, αν και εφόσον δοκίμαζε να πηδήξει ξανά αφού ήταν εμφανές πως η ενόχληση δεν του επέτρεπε να παρουσιαστεί ως ο real Μίλτος Τεντόγλου.

Όταν μάλιστα ο Ισπανός στο photo finsh (τελευταίο άλμα) έκανε καλύτερη επίδοση από εκείνον, ο Μίλτος Τεντόγλου αντί να… στραβώσει ή να τα βάλει με την τύχη του, εκείνος χειροκρότησε το – μεγαλύτερο από το δικό του – άλμα του αντιπάλου του.

Μίλτο Τεντόγλου, είσαι μία κατηγορία μόνος σου.