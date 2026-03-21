Δύο φίλοι που τυχαίνει να είναι αντίπαλοι. Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής μάς χάρισαν στιγμές που θέλουμε να βλέπουμε!

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, αφού κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Τόρουν 2026.

Ο «Μανόλο» επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 6,05 μέτρα. Επίδοση που του εξασφάλισε τη 2η θέση και ένα ακόμη μεγάλο μετάλλιο στην καριέρα του.

Και με αυτόν τον τρόπο, έφτασε τα συνολικά οκτώ στη διοργάνωση, σε επίπεδο ανδρών!

Παράλληλα, έδειξε ότι δεν ήθελε μόνο αυτό, επιχειρώντας να φτάσει ακόμη ψηλότερα και να απειλήσει τον κορυφαίο του αγωνίσματος.

Απέναντί του είχε τον ανίκητο, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος κυριαρχεί στο άλμα επί κοντώ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε πολύ κοντά σε ένα τεράστιο άλμα στα 6,20 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια, δείχνοντας πως μπορεί να ξεπεράσει τα όριά του.

Στη συνέχεια δοκίμασε δύο φορές και στα 6,25 μέτρα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Από την πλευρά του, ο Σουηδός άλτης επιβεβαίωσε την κλάση του περνώντας τα ύψη με χαρακτηριστική άνεση. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, χειροκροτώντας τον μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών του.

Ο Έλληνας αθλητής, με τη σειρά του, έδειξε τον σεβασμό του προς τον μεγάλο του αντίπαλο, υποκλινόμενος στον παγκόσμιο ρέκορντμαν, σε μία όμορφη στιγμή που «έκλεισε» τη «μάχη» τους.