Η ΜΥΘΙΚΗ επίδοση του Εμμανουήλ Καραλή θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη αν στο συγκεκριμένο άλμα, ο πήχης ήταν λίγα εκατοστά ψηλότερα.

Ένα κρύο απογευματόβραδο του Φλεβάρη, το τελευταίο του παγωμένου μήνα, ο Καραλής πήδηξε ψηλότερα ακόμα και από τα όνειρά του. Από τα όρια που είχε τοποθετήσει. Υπερέβαλε εαυτόν και για πρώτη φορά έκανε τους φαν του άλματος επι κοντώ να σκεφτούν την απόλυτη κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις. Του Σουηδού παιδιού-θαύματος. Βρε λες;

Ήταν η στιγμή του, ήταν το άλμα της ζωής του. Μέχρι το επόμενο αφού ο Εμμανουήλ Καραλής γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως να προοδεύει, αφήνοντας πίσω όποιες δυσκολίες μπήκαν στο διάβα τους.

Για να εκτιμήσεις κάτι, λένε, πρέπει να περάσεις από κυκεώνα. Να χαθείς, να αποπροσανατολιστείς. Τότε το κίνητρο μεγαλώνει. Ο Μανόλο έζησε και την κατάθλιψη και τον ρατσισμό στο πετσί του. Ταλανίστηκε, αμφέβαλε. Έπρεπε να βρει τον κατάλληλο συνδυασμό ανθρώπων γύρω του για να στηλωθεί, να αρχίσει να πηδά πάνω από εκεί που όλοι περίμεναν από εκείνον.

Κάθε πράγμα στον καιρό του όμως δεν λένε; Στο πλαίσιο του Πανελληνίου πρωταθλήματος υγρού στίβου πήδηξε στον… Θεό, σχεδόν άγγιξε τον ουρανό και έβαλε άλλο ένα τικ στη λίστα με τα to do του. Πλεόν το απατηλό όνειρο της ανοιχτής αμφιλογίας στην απόλυτη κυριαρχία του Ντουπλάντις, ο οποίος για την ώρα έχει πηδήξει κάτω από τα 6,17 του Καραλή μέσα στο 2026 (6.06), μπαίνει στο κάδρο.

Σε ένα αγώνισμα που βρίσκεται σε άνθιση αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, πριν καν βγει ο Φλεβάρης, πέντε αθλητές έχουν κάνει επιδόσεις πάνω από τα έξι μέτρα. Και ο ανταγωνισμός αναμένεται τεράστιος.

This is historic. For the first time ever, five vaulters have cleared 6.00m or higher in the same year…and it’s still February!



6.17m Karalis

6.06m Duplantis

6.01m Volkov

6.01m Bradford

6.00m Marschall https://t.co/VNsgyQ3dp8 — Steven Mills (@srmills90) February 28, 2026

Ο Καραλής πάντως που έγραψε ιστορία, δεν ξεπέρασε απλά τα 6,17μ. αν και αυτό γράφεται στα επίσημα στατιστικά και αρχεία αλλά το έκανε να φαίνεται εύκολο. Αγόγγυστα. Και αυτό προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμά του αλλά και κίνητρο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από το παγωμένο κλιπ, ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής του στίβου το έπραξε με άνεση μεγαλύτερη των πέντε πόντων οπότε θεωρητικά αν ο πήχης με κάποιον μαγικό τρόπο είχε ψηλώσει πέντε έξι κατοστά βλέποντας τον αποφασισμένο Καραλή να παίρνει φόρα, τώρα θα είχε γράψει πάνω από 6,22 ή 6,23 μέτρα.

Μικρή σημασία έχει καθώς μοιάζει θέμα χρόνου ο Μανόλο να ξεπεράσει ξανά τον εαυτό του. Τα όριά του δεν τα γνωρίζει και το περιθώριο είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο νομίζει. Κι ας μοιάζουν πλέον τα ύψη άπιαστα, βουνά δυσθεώρητα.