Ο Εμμανουήλ Καραλής φαίνεται πως ακολουθεί το παράδειγμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς αποφάσισε να επενδύσει αποκτώντας μερίδιο στην εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ.

Παρά το γεγονός ότι διακρίνεται στον αθλητισμό με τις επιδόσεις του στο άλμα επί κοντώ και τα συνεχόμενα ρεκόρ που σημειώνει, δείχνει ότι διαθέτει και έντονο ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό χώρο.

Στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας συμμετέχει ήδη και η οικογένεια Αντετοκούνμπο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ισχυρή τη σύνδεσή του με την επένδυση αυτή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ένταξή του ως νέου μετόχου αποτελεί σημαντική διάκριση για την εταιρεία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη προς το όραμα και την αναπτυξιακή της πορεία στον τομέα της οινοποιίας.

Από την πλευρά του, ο βασικός μέτοχος, Ηλίας Γεωργιάδης, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι ο Καραλής δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά και ένας άνθρωπος με αξίες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συμμετοχή του ενισχύει την προσπάθεια της εταιρείας για δυναμική ανάπτυξη και συμβάλλει στην ανάδειξη του ελληνικού κρασιού τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς.