Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και τερμάτισε στη 10η θέση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του φέτος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε πρόβλημα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω τραυματισμού στο πόδι του και παρά το γεγονός ότι είχε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος με 8,46μ., δεν μπόρεσε να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Κατά τη διάρκεια του τελικού στο Τόκιο, ο Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα άλμα στα 7,83μ., αλλά στο δεύτερο άλμα αναγκάστηκε να σταματήσει καθώς αισθάνθηκε ενόχληση στη γάμπα του.

Παρά τις δυσκολίες, επιχείρησε να ολοκληρώσει το τρίτο του άλμα, το οποίο μετρήθηκε στα 7,67μ., αλλά από εκεί και πέρα, δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να επιχειρήσει άλλη προσπάθεια.