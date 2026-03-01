Μέσα στη χαρά και την επιτυχία του, ο Ιωάννης Σιμόνι σκέφτηκε τον πόνο δυο γονιών που έχασαν πρόωρα τον γιο τους. Οι συγκινητικές δηλώσεις του πρωταθλητή Ελλάδας και η αφιέρωση (και) για τα Τέμπη.

Διότι το πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή από την οποία είμαστε όλοι περαστικοί, δεν είναι η… βιτρίνα του αθλητή και οι επιδόσεις. Αλλά τι κρύβεται πίσω από την ιδιότητα αυτή. Ο άνθρωπος. Και ο Ιωάννης Σιμόνι ό,τι και να καταφέρει στον αθλητικό του βίο, όπου έχει θέσει ψηλά τον πήχη και στο άμεσο μέλλον, μπορεί να έχει την συνείδησή του καθαρή με τον τρόπο που σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Έχει νικήσει.

Το απογευματόβραδο του Σαββάτου (28/2) στο σπίτι του στίβου στην Παιανία, το πρόσωπο του Πανελληνίου πρωταθλήματος – και δικαίως με αυτά που έκανε – ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας άλτης πέρασε πάνω από τα 6,17 μέτρα που είχε τοποθετήσει τον πήχη, σημειώνοντας την δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό στίβο και άφησε πίσω του τους «θρύλους» του αγωνίσματος, Λαβιλενί και Μπούμπκα.

Παρόλα αυτά δεν ήταν ο μοναδικός που «γκρέμισε» τα δικά του όρια. Το ίδιο έπραξε και η νεαρή κόρη του 400άρη Περικλή Ιακωβάκη, Ελένη, η οποία έκανε… σκόνη και θρύψαλα ρεκόρ 36 ετών στο ίδιο αγώνισμα.

Οι πιο συγκινητικές όμως δηλώσεις που αγγίζουν τον καθένα, όποια σχέση κι αν έχει με τον αθλητισμό και τον στίβο, βγήκαν από το στόμα του Ιωάννη Σιμόνι. Ο 400άρης δρομέας ήταν εκείνος που μετά τον ανοιχτό στίβο έκανε δικό του τον πανελλήνιο στίβο και στον κλειστό με επίδοση 48:15. Ο χρόνος του μπορεί να μην ικανοποίησε τον αθλητή του Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος δήλωσε «κουρασμένος», έδραξε όμως της ευκαιρίας και του βήματος που είχε μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ για να κάνει μία ξεχωριστή αφιέρωση.

Όπως τόνισε συνήθως οι άνθρωποι στους οποίους επιδίδει τις νίκες του, είναι οι γονείς του. Αυτή τη φορά όμως, την αφιέρωσε αν και μακάρι να μην είχε χρειαστεί να το κάνει, στους γονείς ενός συντοπίτη και συγχωριανού του που έφυγε πρόωρα από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Ο νεαρός Θοδωρής που άνηκε και στην οικογένεια του Καμπανιακού παίζοντας ποδόσφαιρο εκεί, «πέταξε» για αλλού μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε, με την μητέρα του να βρίσκεται επίσης στο αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο Ιωάννης Σιμόνι δεν ξέχασε τον 17χρονο και θέλησε με τον τρόπο αυτό να δώσει το δικό του μήνυμα στήριξης στους γονείς του άτυχου νεαρού, κάνοντας στο τέλος αναφορά και αφιέρωση και στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπου συμπληρώθηκαν τρία χρόνια.