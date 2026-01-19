Η ΕΛΛΑΔΑΡΑ είναι στα ημιτελικά του Eυρωπαϊκού Πρωταθλήματος και «κυνηγάει» το μετάλλιο, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο!

Αυτή η ΕΛΛΑΔΑΡΑ έχει κάνει τους πάντες να «παραμιλούν»! Δύο φορές «έσπασε» την κατάρα, που την ακολουθήσε και τώρα «πέταξε» στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος!

Η αρχή έγινε με τη νίκη απέναντι στην Κροατία (15/01, 11-10) χάρη στην επική ΓΚΟΛΑΡΑ του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη.

Πρώτη νίκη για τη «γαλανόλευκη» απέναντι στην Κροατία στην εν λόγω διοργάνωση! Το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) περίμενε και η Ιταλία, μία ομάδα που και πάλι η Εθνική δεν είχε καταφέρει να κερδίσει.

Ωστόσο, και πάλι η ιστορία «άλλαξε», με το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου να παίρνει μία τεράστια νίκη (15-13)!

Πλέον, απομένει ακόμα μία αγωνιστική στη δεύτερη φάση των ομίλων, που δεν έχει καμία απολύτως… σημασία.

Η Ελλάδα είναι στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για τρίτη φορά! Και έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, που θέλει να φτάσει στο… βάθρο!

Ποιος είναι αυτός; Το γεγονός, πως είναι το μόνο μετάλλιο, που της έχει «ξεφύγει»!

Κι όμως, καθώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και στο Wolrd League η Ελλάδα έχει «βγει» έστω μία φορά στην πρώτη 3άδα!

Επομένως, είναι ξεκάθαρο, πως θα θελήσει να προσθέσει ακόμα ένα μετάλλιο στην «πλούσια» ιστορία της.

Πόσω μάλλον, αν αναλογιστούμε πως της «λείπει», παρά τις όσες χαρές και επιτυχίες μάς έχει «χαρίσει»!

Θα μπορέσει να καταφέρει; Θα το ξέρουμε σε λίγο καιρό, αλλά σίγουρα αυτή η ΕΛΛΑΔΑΡΑ, έχει δείξει πως είναι ικανή να κάνει τα πάντα.