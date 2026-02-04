Η 20χρονη μόλις Μαγυάρα γκολκίπερ «στέρησε» την ευκαιρία για τρίτη σερί κορυφή στην Εθνική πόλο των γυναικών που όμως έχει κι άλλη ευκαιρία για να ανέβει στο βάθρο των νικητριών.

Στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας, μακριά απότα «φώτα της δημοσιότητας», η Εθνική πόλο των γυναικών έφτασε μία ανάσα μακριά από την συμμετοχή της σε τρίτο συνεχόμενο τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Κυριολεκτικά μία ανάσα.

Παρά τις απουσίες και το νεανικό της ρόστερ, η «γαλανόλευκη» δεν τα έχασε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Διαχειρίστηκε άψογα την εις βάρος της κατάσταση και τα συναισθήματά της και έστειλε το παιχνίδι στη «ρωσική ρουλέτα». Όπου κάτσει η μπίλια

Η Εθνική πόλο των γυναικών πήρε… άριστα στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού. 80% ποσοστό επιτυχίας στην άμυνα με παίκτρια λιγότερο, οκτώ μπλοκ, μεγάλες αποκρούσες από την Ιωάννα Σταματοπούλου.

Το πιο κλειστό όμως ροτέισον που «αναγκάστηκε» να ακολουθήσει ο Χάρης Παυλίδης εν τη απουσία σημαντικών παικτριών, ίσως και να στοίχισε στο καθαρό μυαλό ως προς την τελική απόφαση ορισμένες φορές. Ενδεικτικό το γεγονός πως 4 παίκτριες, οι τρεις εξ’ αυτών νέα μέλη της αποστολής, αγωνίστηκαν κάτω από 10′.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα μπορούσε να μην είναι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτριών του που τα έδωσαν ΟΛΑ στο νερό. Και είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το χρυσό. Για την ακρίβεια, κρατούσαν το εισιτήριο για τον τελικό στο χέρι.

Στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, η πολύπειρη Ρίτα Κέστελι αστόχησε στην αρχή και έδεσε αβαντάζ στη «γαλανόλευκη». Η απόφαση όμως του Τσεχ να ρίξει στο νερό στα δύο τελευταία πέναλτι την 20χρονη Σόνια Γκολοπένζα παρότι η βασική του γκολκίπερ είχε πιάσει δύο πέναλτι στην κανονική διάρκεια, ήταν αυτή που έκρινε και τον ημιτελικό.

H «χρυσή» αλλαγή της Ουγγαρίας, στέρησε στην Εθνική πόλο γυναικών τον τελικό Η Εθνική πόλο γυναικών ήταν δύο πέναλτι μακριά από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος παρά τις απουσίες της.

Δύο αποκρούσεις σε δύο ελληνικές προσπάθειες και η μεγάλη των Μαγυάρων σχολή δεν άφησε το… κακό να τριτώσει. Αυτή τη φορά δεν έμεινε στην επιτυχία της τετράδας, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό της Πέμπτης (5/2).

Από την άλλη, η νεαρή γκολκίπερ που είναι… μετρ του είδους στις εκτελέσεις των πέναλτι όπως σημείωσε ο προπονητής του στις δηλώσεις του μετά, έφραξε τον δρόμο της Εθνικής πόλο γυναικών για το χρυσό. Τίποτα παραπάνω αφού η παρέα των αδερφών Πλευρίτου, της Τριχά και των υπολοίπων κοριτσιών που κάνουν διαρκώς υπερήφανο τον ελληνικό αθλητισμό, έχει κι άλλη ευκαιρία.

Σε μία ακόμα μεσογειακή «ναυμαχία» απέναντι στην Ιταλία. Όπως και στους άνδρες, με κοινή συνισταμένη και την μεταξύ τους αναμέτρηση πριν τα νοκ άουτ. Η αγωνιστική ταυτότητα των δύο ομάδων, το έμψυχο δυναμικό ακόμα κι αν δεν είναι πλήρης η Εθνική καθώς και τα πεπραγμένα του πρόσφαρου παρελθόντος, χρίζουν μεγάλο φαβορί τη «γαλανόλευκη».

Συμπεριλαμβανομένου του προ ημερών 15-10 της Εθνικής πόλο των γυναικών, η Ελλάδα έχει το πάνω χερί ξεκάθαρα με 9 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα (Ολυμπιακοί Παρισίου) την τελευταία πενταετία και πιο συγκεκριμένα από τους αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και μετά.