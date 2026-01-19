Ελλάδα εναντίον Ιταλίας (19/01, 19:00), σε μία σημαντική αναμέτρηση, με την Εθνική να έχει ένα έξτρα κίνητρο εκτός από το βαθμολογικό κομμάτι!

Μία σημαντική αναμέτρηση για την Εθνική ξεκινάει σε λίγες ώρες! Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ιταλία (19/01, 19:00), για τη φάση των ομίλων του ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στόχος είναι η νίκη, που θα της «χαρίσει» την πρωτιά. Ωστόσο, και να ηττηθεί θα έχει και πάλι το πάνω χέρι, ώστε να είναι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τι θα πρέπει να κάνει; Απλά να κερδίσει στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ωστόσο, έχει ένα παραπάνω κίνητρο, για να θελήσει να βγει νικήτρια απέναντι στους «γείτονες» μας!

Ποιο είναι αυτό; Ό,τι ακριβώς συνέβη και πριν λίγες ημέρες, κόντρα στην Κροατία (15/01, 11-10), μετά το απίθανο γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, είχαμε και μία «είδηση», που… βγήκε απ’ τις δηλώσεις του Ντίνου Γενηδουνιά!

Συγκεκριμένα, μάθαμε πως η νίκη απέναντι στην Κροατία, ήταν η πρώτη που είχε πετύχει η Εθνική σε επίπεδο ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος!

Κι όμως, ήταν ένα έξτρα κίνητρο για τους αθλητές της «γαλανόλευκης», ώστε να βγουν με τη νίκη απ’ την πισίνα. Και έτσι έγινε!

Το ίδιο ελπίζουν να κάνουν και απέναντι στην Ιταλία, για να γράψουν την… ίδια ιστορία! Το γιατί; Επειδή, ποτέ δεν έχει υπάρξει νίκη της «επίσημης αγαπημένης» στην εν λόγω «μονομαχία» στη συγκεκριμένη διοργάνωση!

Ακόμα και αν πριν λίγους μήνες την είχε «διαλύσει» στο ματς που αναμετρήθηκαν στο Παγκόσμιο, αφού είχε κερδίσει με 17-11!

Θα έχουμε την ίδια ιστορία και στο ευρωπαϊκό; Μένει να φανεί σε λίγες ώρες…

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Εθνικής με την Ιταλία στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα:

1985 Σόφια: 9-14

1989 Βόννη: 7-12

1995 Βιέννη: 7-9

1997 Σεβίλλη: 2-7

1999 Φλωρεντία: 6-7 και 6-7 (μικρός τελικός)

2001 Βουδαπέστη: 6-7

2003 Κράνι: 5-7

2006 Βελιγράδι: 11-14, και 10-11 στην παράταση (κ.δ. 8-8)

2012 Αϊντχόφεν: 7-10

2014 Βουδαπέστη 9-9

2020 Βουδαπέστη: 6-10,

2024 Ζάγκρεμπ: 8-15.