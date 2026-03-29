Σημαντικό παράσημο για τον Πανιώνιο και δη την σοβαρή προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο τμήμα γυναικών.

Μία σημαντική επιτυχία σημειώσε το μεσημέρι της Κυριακής (29/3) ο Πανιώνιος και το τμήμα υδατοσφαίρισής, που έρχεται και εκείνο με φόρα να υποστηρίξει την προσπάθεια που γίνεται στον ερασιτέχνη τα τελευταία χρόνια.

Λίγες εβδομάδες μετά την πορεία στο βόλευ γυναικών μέχρι τα ημιτελικά της Ευρώπης, οι κυανέρυθρες τερμάτισαν στην 3η θέση του νεοσύστατου Conference Cup, επικρατώντας της Τενερίφης στον μικρό τελικό που διεξήχθη στο Κλειστό Κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης με 13-10.

Η οικονονική υπέρβαση από πλευράς της διοίκησης του κυρίου Μπουζαλά ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη στον υγρό στίβο του «Ιστορικού», φέρνοντας μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας την φιλοξενία δύο διοργανώσεων (άντρες και γυναίκες) στη Νέα Σμύρνη, έπιασε τόπο.

Μία εβδομάδα μετά την πανηγυρική πρόκριση της αντίστοιχης ομάδας των ανδρών του Κώστα Δήμου στην τετράδα της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού πόλο (κάτι σαν τον Conference League για το ποδόσφαιρο), όπου βρίσκεται και ο Απόλλωνας Σμύρνης, ήρθε το τμήμα των γυναικών για να προσφέρει το τρίτο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην ιστορία του αθλήματος. Και πρώτο σε επίπεδο γυναικών.

Τα κορίτσια του κόουτς Παπαναστασίου που λίγο έλειψε να κάνουν ένα απίθανο comeback στον ημιτελικό πριν από μερικές ώρες απέναντι στην Σαντ Φελίου μειώνοντας στο γκολ στο τέλος και έχοντας και την ευκαιρία να ισοφαρίσουν (χαμένο πέναλτι Πλευρίτου) παρότι μπήκαν στην τελευταία περίοδο βρισκόμενες στο -5 (12-14 τελικό σκορ), συγκεντρώθηκαν στον στόχο τους και κέρδισαν για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν την Τενερίφη.

Η ισπανική ομάδα αποτέλεσε στενός… βραχνάς για τον Πανιώνιο καθόλη τη διάρκεια του μικρού τελικού, με τις γηπεδούχες όμως να βρίσκουν πάντα τον τρόπο να διατηρούν την πρωτοπορία τους. Από 4 γκολ έβαλαν οι Μπιτσάκου και Λαμπροπούλου για τις Νεοσμυρνιώτισσες, στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας τους.

Πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου (Λεν Τρόφι, δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη) είχε φτάσει οι άντρες του Πανιωνίου το 2009 και το 2011, φτάνοντας μέχρι τους διπλούς τελικούς. Ρόστερ που απαρτιζόταν από σπουδαία ονόματα του χώρου (Μάζης, Θωμάκος, Μουρίκης που βρίσκεται και τώρα στην ομάδα, Βλοντάκης, Κοκκινάκης, Μίραλης) ενώ προσφάτως ο Πανιώνιος είχε «χτυπήσει» την πόρτα ενός ακόμα τελικού, πέφτοντας ηρωϊκά στο EuroCup από την ισχυρή Χόνβεντ το 2023.

