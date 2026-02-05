Ένα time-out διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Χωρίς οδηγίες, χωρίς φωνές από τον Χάρη Παυλίδη, λίγο πριν έρθει και με τη… βούλα το χάλκινο!

Η ΕΛΛΑΔΑΡΑ κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο στο πόλο! Στο άθλημα, που έχει φέρει -ίσως- και τις περισσότερες διακρίσεις στη χώρα μας.

Μετά το χάλκινο στους άνδρες και οι γυναίκες είχαν ακόμα μία επιτυχία! Η «γαλανόλευκη» μπόρεσε να… βουλιάξει την Ιταλία (05/02, 15-8) στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και επιστρέψει με το χάλκινο στις «βαλίτσες» της!

Μία τρομερή εμφάνιση, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, για το δεύτερη συνεχόμενη 3η θέση στη διοργάνωση, για το 16ο μετάλλιο της ιστορία της!

Τι ήταν αυτό που «ξεχώρισε» από το ματς; Ούτε κάποια φάση, ούτε κάποιος πανηγυρισμός. Ένα time-out έκανε τη… διαφορά, σε μία σπουδαία κίνηση από τον προπονητή της Εθνικής ομάδας.

Ο Χάρης Παυλίδης αποφάσισε να «κόψει» το παιχνίδι στα τελευταία του λεπτά, ενώ το αποτέλεσμα έδειχνε ότι δεν μπορεί να αλλάξει.

Πολλοί θα περίμεναν να ακούσουν οδηγίες ή φωνές, προς τις παίκτριές τους, για κάτι που δεν του άρεσε.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Ο 55χρονος τεχνικός πήρε time-out μονάχα, για να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ», αλλά και «συγχαρητήρια»!

Κι όμως, πριν καλά-καλά τελειώσει η αναμέτρηση, ο Χάρης Παυλίδης αποφάσισε να «παραδώσει» το χάλκινο μετάλλιο στην ομάδα του.

Μία τρομερή κίνηση, που βλέπουμε σπάνια στον αθλητισμό, καθώς τα time-out έχουν -σχεδόν- πάντα και οδηγίες.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το time-out του Χάρη Παυλίδη: