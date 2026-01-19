Ασταμάτητος ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, φανταστική η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών που βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης δεν χρειάζεται «τίτλους» και τις ταμπέλες. Είναι γεννημένος νικητής, «βουτηγμένος» στην επιτυχία. Αρχηγός – ελλείψει του τιμωρημένου Γεννηδουνιά – και στα χαρτιά αφού στην πραγματικότητα έχει αυτό τον ρόλο κάθε φορά που αγωνίζεται με το «γαλανόλευκο» σκουφάκι.

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κάτι… χρωστούσε στους Ιταλούς και παρότι έπαιζε χωρίς ένα από τα «βαριά χαρτιά» της, επιβεβαίωσε στο νερό πως διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Πανάξια και κυριαρχικά, η Επίσημη Πετυχημένη έκανε το 4/4 στο Βελιγράδι για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και πήρε την πρόκριση στις 4 καλύτερες ομάδες του τουρνουά.

Σε ένα ματς που έμοιαζε με προημιτελικό, η «γαλανόλευκη» ξόρκισε κατάρες απέναντι σε έναν αντίπαλο που της είχε κάνει τον βίο αβίωτο στο παρελθόν. Και η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών δεν το ξέχασε.

Απόλυτα σοβαρή, αποφασισμένοι και διαβασμένοι οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου με τον Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη να «κουβαλάει» ξανά την ομάδα στην επίθεση. Ο άσος της Φερεντσβάρος ήταν υπέροχος και με την «Σετεμπέλο», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 4/4 σουτ. Άχαστος, αλάνθαστος, ακούραστος. Παράδειγμα για τους υπόλοιπους, κανένας τους δεν υστέρησε για να έρθει το 15-13 που έφερε την Εθνική πόλο ανδρών στα ημιτελικά.

Λίγες μέρες μετά το ασυλληπτο γκολ που έβαλε στους Κροάτες και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης έκανε ξανά τους παρόντες και τους (τηλε)θεατές να απορούν μαζί του.

Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να… εμβολίσει τον αντίπαλο γκολκίπερ και να «σκίσει» τα δίχτυα με το υπέροχο γυριστό σουτ του όπως με την Hrvatska αλλά είχε τον δικό του βαθμό δυσκολίας.

Το «τανκ» σηκώθηκε για το εξάμετρο με τρεις παίκτες να σηκώνονται απέναντί του για να τον σταματήσουν με μπλοκ. Η μπάλα του γλίστρησε από τα χέρια, ο Έλληνας όμως δεν πελάγωσε. Έμεινε ψηλά με τα πολύ δουλεμένα πόδια που διαθέτει και εκτέλεσε τον Ντελ Λούνγκο για το 5-3 πριν την ανάπαυλα.