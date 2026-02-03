Η Εθνική πόλο γυναικών ήταν δύο πέναλτι μακριά από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος παρά τις απουσίες της.

Κανένα δάκρυ γι’ αυτά τα κορίτσια, καμία απογοήτευση για αυτήν την Εθνική πόλο γυναικών που έχει αποδείξει και σε αυτό το μεγάλο τουρνουά πως είναι ένα σύνολο φτιαγμένο για να διεκδικεί την κορυφή. Ακόμα κι αν αυτή δεν έρχεται μέσα από κάποιες λεπτομέρειες.

Η μεγάλη των Μαγυάρων σχολή, στέρησε και στις γυναίκες της ελληνικής υδατοσφαίρισης την πρόκριση στον τελικό. Όπως συνέβη πριν από λίγες μέρες με τους άνδρες στο Βελιγράδι. Στο ίδιο και πάλι χρονικά σημείο των τουρνουά.

Παρότι κατέβηκε στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας με σημαντικές απουσίες, η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνική πόλο των γυναικών έφτασε δύο πέναλτι μακριά από back-to-back τελικό. Μία «έμπνευση» όμως του ουγγρικού πάγκου, της έφραξε τον δρόμο.

Με το σκορ στο 3-2 (11-10 μαζί με την κανονική διάρκεια) υπέρ της Εθνικής ομάδας, ο Σάντορ Τσεχ έριξε στο νερό την Γκολοπένζα. Κι ας είχε πιάσει δύο πέναλτι στην κανονική διάρκει του αγώνα η Νέσμελι. Απόφαση που εξελίχθηκε σε κομβική.

Μία απόφαση που άλλαξε τον ρου του αγώνα. Η Μαγυάρα γκολκίπερ απέκρουσε το πέναλτι της Σιούτη, η Τίμπα έβαλε την Ουγγαρία μπροστά στο σκορ και η τερματοφύλακας της Ουγγαρίας ύψωσε το τείχος για να σταματήσει και την Μυριοκεφαλιτάκη και να εξελιχθεί σε πρόσωπο του ημιτελικού.

Το ίδιο «τρικ» επιχείρησε να κάνει και ο ομοσπονδιακός προπονητής της «γαλανόλευκης» με την νεαρή Καρύτσα αντί της καταβεβλημένης Σταματοπούλου. Ένα πιο καθαρό μυαλό έψαξε αλλά δεν του… έκατσε το ρίσκο.

Η Εθνική που επέστρεψε από το 8-6, ισοφάρισε σε 8-8 με την αρχηγό Ελ. Πλευρίτου στην παίκτρια παραπάνω. Στη «ρώσικη ρουλέτα» όμως όλα μπορούν να γίνουν.

Το απόγευμα της Πέμπτης (19:30), η Εθνική πόλο γυναικών έχει την ευκαιρία να ανέβει και πάλι στο βάθρο των νικητριών κόντρα σε Ιταλία ή Ολλανδία. Οι «γοργόνες» του Παυλίδη έχουν μέταλλο, ποιότητα.