Ο Λιονέλ Μέσι «έσβησε» το 39ο κεράκι στην τούρτα του. Γι’ αυτό και το Ole.gr θυμάται το «πώς» η γιαγιά του βοήθησε να «γεννηθεί» ο «μύθος» του!

Γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω. Για την ακρίβεια πηγαίνουμε στις 24 Ιουνίου του 1987, μία ημερομηνία που έμελλε να «αλλάξει» το ποδόσφαιρο.

Πολλοί δεν το γνώριζαν, αλλά τότε ήταν η αρχή που ένας «θρύλος» γεννήθηκε. Ο Λιονέλ Μέσι «έσβησε» το 39ο κεράκι της τούρτας του.

𝟑𝟗 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐎𝐅 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 🎉



On this day 39 years ago, a young boy was born in Rosario. 🇦🇷



For almost two decades, we have watched magic, records, trophies, and moments that will live forever in football history.



World Cup, Champions League, Ballon d'Ors…… pic.twitter.com/9cyi8JOwKp — 433 (@433) June 24, 2026

Το τι έχει καταφέρει, το τι έχει κατακτήσει, είναι περιττά να ειπωθούν. Άλλωστε, αυτά έχουν γραφτεί αρκετές φορές.

Ο Αργεντίνος «μάγος» έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο, πολλά περισσότερα από τις διακρίσεις και τους τίτλους. «Έχτισε» μία δικιά του αυτοκρατορία, που είναι αν όχι η πιο «αξιοζήλευτη», μέσα στις κορυφαίες.

Ωστόσο, για όλα υπάρχει μία «αφετηρία» και αυτή για τον Λιονέλ Μέσι έγινε χάρη στη γιαγιά του, που τον αγαπούσε πολύ!

#SaludoAlbiceleste 🇦🇷



🔝 39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán! 🤍🩵



📝 https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

«Βάλτον να παίξει»

Ο «Λίο» από πολύ μικρή ηλικία είχε το «μικρόβιο» του ποδοσφαίρου. Πολλές φορές ήταν αυτές που μαζευόταν με τα μεγαλύτερα ξαδέρφια ή αδέρφια του, για να παίζει.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην Γκραντόλι, την τοπική ομάδα του Ροσάριο, ενώ όλα ξεκίνησαν κάπως απρόοπτα.

Η γιαγιά του ήταν αυτή που είχε αναλάβει να πηγαίνει τον Λιονέλ Μέσι να βλέπει τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας να παίζουν.

🚨 Do you intend to keep playing for a few more years?



💭 Leo Messi: "Yes, yes… I will continue for some time, as long as I can contribute, feel good physically, and help my teammates… I will keep playing." pic.twitter.com/fflU21Wg1Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Μία μέρα η Γκραντόλι χρειαζόταν ακόμα έναν παίκτη, για να συμπληρώσει την ομάδα. Και τότε, ήταν που η Σέλια Ολιβέιρα Κουτσίνι φώναξε στον προπονητή, για να «ρίξει» στον αγωνιστικό χώρο το εγγόνι της.

Στην αρχή υπήρχαν επιφυλάξεις, καθώς θα έπαιζε με μεγαλύτερα παιδιά, ενώ ο Λιονέλ Μέσι ήταν πολύ μικροκαμωμένος.

Ωστόσο, όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έδειξε ότι ένας «μύθος» μόλις είχε «γεννηθεί»…

Happy birthday to the most successful player in Barcelona’s history; The all-time World Cup top scorer, Argentina’s all-time top scorer; an eight-time Ballon d’Or winner; the only man with six Golden Shoes; the scorer of 73 goals in a season, 91 in a year and over 900 in total.… pic.twitter.com/xTgr5WU0Cg — Squawka (@Squawka) June 24, 2026

Στο τέλος του ματς και μετά τα όσα έκανε η γιαγιά του πήγε στον προπονητή και του είπε: «αγόρασέ του ποδοσφαιρικά, την επόμενη εβδομάδα έρχεται για προπόνηση».

Από τότε, ο «Pulga» πολλές φορές όταν σκοράρει δείχνει τον ουρανό, αφιερώνοντας τα γκολ στη γιαγιά του, που δεν είναι πλέον στη ζωή.

Γιατί ξέρει ότι όλα ξεκίνησαν, ενώ εκείνη είχε βάλει το… λιθαράκι της.