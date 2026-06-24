Γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω. Για την ακρίβεια πηγαίνουμε στις 24 Ιουνίου του 1987, μία ημερομηνία που έμελλε να «αλλάξει» το ποδόσφαιρο.
Πολλοί δεν το γνώριζαν, αλλά τότε ήταν η αρχή που ένας «θρύλος» γεννήθηκε. Ο Λιονέλ Μέσι «έσβησε» το 39ο κεράκι της τούρτας του.
Το τι έχει καταφέρει, το τι έχει κατακτήσει, είναι περιττά να ειπωθούν. Άλλωστε, αυτά έχουν γραφτεί αρκετές φορές.
Ο Αργεντίνος «μάγος» έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο, πολλά περισσότερα από τις διακρίσεις και τους τίτλους. «Έχτισε» μία δικιά του αυτοκρατορία, που είναι αν όχι η πιο «αξιοζήλευτη», μέσα στις κορυφαίες.
Ωστόσο, για όλα υπάρχει μία «αφετηρία» και αυτή για τον Λιονέλ Μέσι έγινε χάρη στη γιαγιά του, που τον αγαπούσε πολύ!
«Βάλτον να παίξει»
Ο «Λίο» από πολύ μικρή ηλικία είχε το «μικρόβιο» του ποδοσφαίρου. Πολλές φορές ήταν αυτές που μαζευόταν με τα μεγαλύτερα ξαδέρφια ή αδέρφια του, για να παίζει.
Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην Γκραντόλι, την τοπική ομάδα του Ροσάριο, ενώ όλα ξεκίνησαν κάπως απρόοπτα.
Η γιαγιά του ήταν αυτή που είχε αναλάβει να πηγαίνει τον Λιονέλ Μέσι να βλέπει τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας να παίζουν.
Μία μέρα η Γκραντόλι χρειαζόταν ακόμα έναν παίκτη, για να συμπληρώσει την ομάδα. Και τότε, ήταν που η Σέλια Ολιβέιρα Κουτσίνι φώναξε στον προπονητή, για να «ρίξει» στον αγωνιστικό χώρο το εγγόνι της.
Στην αρχή υπήρχαν επιφυλάξεις, καθώς θα έπαιζε με μεγαλύτερα παιδιά, ενώ ο Λιονέλ Μέσι ήταν πολύ μικροκαμωμένος.
Ωστόσο, όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έδειξε ότι ένας «μύθος» μόλις είχε «γεννηθεί»…
Στο τέλος του ματς και μετά τα όσα έκανε η γιαγιά του πήγε στον προπονητή και του είπε: «αγόρασέ του ποδοσφαιρικά, την επόμενη εβδομάδα έρχεται για προπόνηση».
Από τότε, ο «Pulga» πολλές φορές όταν σκοράρει δείχνει τον ουρανό, αφιερώνοντας τα γκολ στη γιαγιά του, που δεν είναι πλέον στη ζωή.
Γιατί ξέρει ότι όλα ξεκίνησαν, ενώ εκείνη είχε βάλει το… λιθαράκι της.