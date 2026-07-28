Το πρόσωπο-κλειδί για τις μεταγραφές της Άρσεναλ είχε ξεχωρίσει πριν από μερικά χρόνια τον Λόβρο Μάγιερ και τον ήθελε στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ κατέληξε στην επιλογή του Λόβρο Μάγιερ για την κάλυψη του κενού στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Όπως έγινε γνωστό, η «Ένωση» έφτασε σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για ένα ποσό που θα φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα».

Ο Κροάτης χαφ αποκτήθηκε από τους «λύκους» το καλοκαίρι του 2023 έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ, όμως η αλήθεια είναι πως είχε απασχολήσει και την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα καλοκαίρι πριν.

Το deal που έφερε τον Λόβρο Μάγιερ στην ΑΕΚ Οι οικονομικές λεπτομέρειες που «σφράγισαν» τη συμφωνία μεταξύ του Λόβρο Μάγιερ και της ΑΕΚ.

Εκείνη την περίοδο, ως διευθυντής ποδοσφαίρου στους «ροχιμπλάνκος» εργαζόταν ο Αντρέα Μπέρτα. Ο άνθρωπος, δηλαδή, που ανέλαβε την τύχη της Άρσεναλ τον Μάρτιο του 2025, όσον αφορά τις κινήσεις στο μεταγραφικό «παζάρι».

Έτσι, ως ο «μαέστρος» πίσω από τον Μικέλ Αρτέτα, κατάφερε να «σπάσει» άμεσα την κατάρα και να φέρει στους Λονδρέζους την πολυπόθητη Premier League.

Μάλιστα, το φετινό καλοκαίρι μία από τις μεταγραφικές του προσθήκες στους «κανονιέρηδες» ήταν και ο Χρήστος Τζόλης, που αποκτήθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ.

Εάν γυρίσουμε, όμως, τον χρόνο λίγο πίσω, στο καλοκαίρι του 2022, θα δούμε πως ο Μπέρτα ήθελε να φέρει στην Ατλέτικο Μαδρίτης τον Λόβρο Μάγιερ.

Όπως ανέφερε εκείνη την περίοδο το «Foot Mercato», ο σύλλογος της Μαδρίτης ήταν έτοιμος να βγάλει από τα ταμεία του ένα ποσό που θα έφτανε τα 40-50 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να αποσπάσει το «ναι» από τη Ρεν, στην οποία ανήκε τότε ο ποδοσφαιριστής.

Παρ’ όλα αυτά, εν τέλει, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ η συγκεκριμένη μεταγραφή. Η Βόλφσμπουργκ έκανε δικό της τον Μάγιερ το επόμενο καλοκαίρι και πλέον, τρία χρόνια αργότερα, η ΑΕΚ τον ντύνει στα «κιτρινόμαυρα».