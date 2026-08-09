H οικογένεια Μέσι θρηνεί, καθώς ο πατέρας του Λιονέλ, Χόρχε, έφυγε από τη ζωή. Ένας άνθρωπος που πριν λίγα χρόνια «άλλαξε» το ποδόσφαιρο.

Η οικογένεια Μέσι θρηνεί. Ο πατέρας του Λιονέλ, Χόρχε, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από πολλά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν.

Ένας άνθρωπος που στάθηκε όσο λίγοι στον παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι, και υπήρξε «μέντοράς» του, αλλά και o ατζέντης του, σε όλα τα χρόνια της καριέρας του.

Jorge Messi, father and representative of Lionel Messi, died at the age of 68 after suffering a serious illness. pic.twitter.com/5A7FFLdzwJ — ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2026

Και πάνω από όλα ήταν μία μορφή, που «άλλαξε» ολοκληρωτικά όλο το ποδόσφαιρο, χάρη σε ένα «τελεσίγραφο», που είχε «στείλει» στην Μπαρτσελόνα.

Το «τελεσίγραφο» του Χορχέ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Νιου Ολντ Μπόις. Μία ομάδα που τον στήριξε αρκετά, αφού πλήρωνε για τη θεραπεία του, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά.

Lionel Messi’s father Jorge has passed away at 68 years old.



Thoughts are with the whole Messi family, Lionel, those close to him in a very difficult time.



Rest in peace, Jorge. 🕊️ pic.twitter.com/FsSL60xxDx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Όταν έφτασε στα 14 του το κλαμπ από την Αργεντινή δεν μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί αυτό το πολυδάπανο εγχείρημα.

Τότε ήταν και όπου ο Χόρχε Μέσι πήρε την απόφαση να πάρει τον γιο του και να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Τα δοκιμαστικά στην Μπαρτσελόνα ήταν η μόνη «σανίδα σωτηρίας», ώστε να βρεθούν τα χρήματα για τον «Λέο».

Jorge Messi 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 looked after his son.



When Lionel was 12 years old, his father asked him: “Do you want to return to Rosario to be with your family, or stay in Barcelona and join La Masia?”



After Lionel chose to stay, Jorge had to let his wife, Celia, return to… pic.twitter.com/4bWPEGa2Ao — 433 (@433) August 8, 2026

Άπαντες είχαν πειστεί για το ταλέντο του νεαρού, αλλά δίσταζαν να προχωρήσουν σε μία τόσο ακριβή «επένδυση», αφού υπήρχαν κάποια οικονομικά ζητήματα.

Ο Χόρχε Μέσι βλέποντας ότι οι «μπλαουγκράνα» ζητούν ολοένα και περισσότερο χρόνο άρχισε να εξετάζει τις εναλλακτικές του.

Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης είχαν αρχίσει να κάνουν έναν κύκλο διερευνητικών επαφών.

🚨| Lionel Messi’s first picture upon arriving in Barcelona was taken by his late father, Jorge Messi. 🥹💔 pic.twitter.com/2yQCVWixdP — Winna F.C. (@WinnaFC) August 8, 2026

Ο πατέρας του «La Pulga» είχε στείλει «τελεσίγραφο» στην Μπαρτσελόνα, πως αν το θέμα δεν διευθετηθεί σύντομα, τότε θα πάρει τον γιο του και θα φύγει.

Όλα «γράφτηκαν» σε μία χαρτοπετσέτα

Οι άνθρωποι των Καταλανών «ίδρωσαν», καθώς είδαν τα περιθώρια να στενεύουν και έπρεπε να πάρουν άμεσα μία απόφαση.

Η καθοριστική απόφαση ήρθε τον Δεκέμβριο του 2000 σε ένα tennis club. Ο -τότε- τεχνικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα», Κάρλες Ρέσακ, ακούγοντας αυτό από τους συνεργάτες του αποφάσισε να δώσει το «ΟΚ».

📝 This napkin changed football forever.



✍️ Jorge Messi made FC Barcelona executives sign it to lock in Lionel Messi.



📜⚽​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​One piece of paper. One legendary career. One unforgettable legacy. pic.twitter.com/L52zlymw2c — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) August 8, 2026

Επίσημα χαρτιά δεν υπήρχαν και το μόνο που βρήκε μπροστά του ήταν μία χαρτοπετσέτα, ώστε να γράψει το «συμβόλαιο».

«Στη Βαρκελώνη, στις 14 Δεκεμβρίου 2000, παρουσία του Μινγκέγια και του Οράσιο, ο Κάρλες Ρέσακ, αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, συμφωνεί, υπό την ευθύνη του και ανεξάρτητα από τυχόν διαφωνίες, να υπογράψει τον παίκτη Λιονέλ Μέσι, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα ποσά», ήταν οι «θρυλικές» λέξεις που «κλείδωσαν» τη συμφωνία.

🥹😱En el año 2000 Jorge Messi se plantó ante el Barcelona e hizo que el club catalán firme el primer contrato de Lionel EN UNA SERVILLETA. pic.twitter.com/Ewrfvq97C1 — Paparazzi (@PaparazziRevis) August 8, 2026

Τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία, καθώς εκείνη η απόφαση είναι μία από τις πιο σημαντικές -αν όχι η πιο σημαντική- στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και του ποδοσφαίρου.

Σε ένα deal, που αν ο Χόρχε Μέσι δεν είχε στείλει το «τελεσίγραφό» του, μπορεί σήμερα να μιλούσαμε για έναν «διαφορετικό» Λιονέλ Μέσι.