Η οικογένεια Μέσι θρηνεί. Ο πατέρας του Λιονέλ, Χόρχε, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από πολλά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν.
Ένας άνθρωπος που στάθηκε όσο λίγοι στον παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι, και υπήρξε «μέντοράς» του, αλλά και o ατζέντης του, σε όλα τα χρόνια της καριέρας του.
Και πάνω από όλα ήταν μία μορφή, που «άλλαξε» ολοκληρωτικά όλο το ποδόσφαιρο, χάρη σε ένα «τελεσίγραφο», που είχε «στείλει» στην Μπαρτσελόνα.
Το «τελεσίγραφο» του Χορχέ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Νιου Ολντ Μπόις. Μία ομάδα που τον στήριξε αρκετά, αφού πλήρωνε για τη θεραπεία του, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά.
Όταν έφτασε στα 14 του το κλαμπ από την Αργεντινή δεν μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί αυτό το πολυδάπανο εγχείρημα.
Τότε ήταν και όπου ο Χόρχε Μέσι πήρε την απόφαση να πάρει τον γιο του και να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Τα δοκιμαστικά στην Μπαρτσελόνα ήταν η μόνη «σανίδα σωτηρίας», ώστε να βρεθούν τα χρήματα για τον «Λέο».
Άπαντες είχαν πειστεί για το ταλέντο του νεαρού, αλλά δίσταζαν να προχωρήσουν σε μία τόσο ακριβή «επένδυση», αφού υπήρχαν κάποια οικονομικά ζητήματα.
Ο Χόρχε Μέσι βλέποντας ότι οι «μπλαουγκράνα» ζητούν ολοένα και περισσότερο χρόνο άρχισε να εξετάζει τις εναλλακτικές του.
Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης είχαν αρχίσει να κάνουν έναν κύκλο διερευνητικών επαφών.
Ο πατέρας του «La Pulga» είχε στείλει «τελεσίγραφο» στην Μπαρτσελόνα, πως αν το θέμα δεν διευθετηθεί σύντομα, τότε θα πάρει τον γιο του και θα φύγει.
Όλα «γράφτηκαν» σε μία χαρτοπετσέτα
Οι άνθρωποι των Καταλανών «ίδρωσαν», καθώς είδαν τα περιθώρια να στενεύουν και έπρεπε να πάρουν άμεσα μία απόφαση.
Η καθοριστική απόφαση ήρθε τον Δεκέμβριο του 2000 σε ένα tennis club. Ο -τότε- τεχνικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα», Κάρλες Ρέσακ, ακούγοντας αυτό από τους συνεργάτες του αποφάσισε να δώσει το «ΟΚ».
Επίσημα χαρτιά δεν υπήρχαν και το μόνο που βρήκε μπροστά του ήταν μία χαρτοπετσέτα, ώστε να γράψει το «συμβόλαιο».
«Στη Βαρκελώνη, στις 14 Δεκεμβρίου 2000, παρουσία του Μινγκέγια και του Οράσιο, ο Κάρλες Ρέσακ, αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, συμφωνεί, υπό την ευθύνη του και ανεξάρτητα από τυχόν διαφωνίες, να υπογράψει τον παίκτη Λιονέλ Μέσι, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα ποσά», ήταν οι «θρυλικές» λέξεις που «κλείδωσαν» τη συμφωνία.
Τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία, καθώς εκείνη η απόφαση είναι μία από τις πιο σημαντικές -αν όχι η πιο σημαντική- στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και του ποδοσφαίρου.
Σε ένα deal, που αν ο Χόρχε Μέσι δεν είχε στείλει το «τελεσίγραφό» του, μπορεί σήμερα να μιλούσαμε για έναν «διαφορετικό» Λιονέλ Μέσι.