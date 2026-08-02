Το Ole.gr έψαξε, ρώτησε και συγκέντρωσε όλες τις λεπτομέρειες της εξουθενωτικής offseason του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που υπήρξε πιο αποδοτικός από ποτέ φέτος, πριν ντεμπουτάρει με τον Ολυμπιακό.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ προσέχει για να έχει, επενδύοντας κάθε καλοκαίρι σε αυτό που του έχει επιτρέψει να κάνει το χόμπι του, το αγαπημένο του μπάσκετ, σε επάγγελμα. Δηλαδή το σώμα του με εξειδικευμένες, στοχευμένες και εξαντλητικές προπονήσεις με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται τα τελευταία 10 χρόνια.

Την ίδια ώρα που αρκετοί σταρ του χώρου απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές – συντηρώντας φυσικά το κορμί τους – ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρέωσαν και μιας ακόμα μακράς και εξουθενωτικής σεζόν, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ επιλέγει να… στάζει. Δουλεύοντας σε νέα πράγματα στο παιχνίδι του.

Δεν συμβιβάζεται, παραμένει το ίδιο πεινασμένος και «ανήσυχος» κοιτάζοντας διαρκώς προς την αυτοβελτίωση και την καλύτερη εκδοχή του αγωνιστικού εαυτού. Κι αυτός αποτελεί ο δεύτερος βασικός λόγος – πέρα από την πνευματική μεταστροφή από έναν ήσυχο χαρακτήρα σε… λύκο μέσα στο παρκέ – της εκτόξευσής του.

Πριν από λίγες ημέρες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού πάτησε Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν επιστρέψει γύρω στις 20 Αυγούστου για μόνιμη εγκατάσταση. Με πτήση από Μαγιόρκα. Και κάπου εκεί, ο υπογραφών παραξενεύτηκε. Γιατί από εκεί;

Αν βέβαια ακολουθεί κανείς τον δραστήριο ενίοτε στα social media Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα έβλεπε τον λόγο. Το Ole.gr σκάλισε όμως το θέμα περισσότερο, ήρθε σε επικοινωνία με τον άνθρωπο που φροντίζει για την καλοκαιρινή ατομική προετοιμασία του πολιτογραφημένου Βούλγαρου άσου και παραθέτει όλες τις λεπτομέρειες.

Όταν ξεκίνησαν όλα

Οι ρίζες της σχέσης του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τον προπονητή ατομικής βελτίωσης Joerik Michiels – ιδρυτή του Elite Athletes – συναντώνται στα μέσα της ρούκι σεζόν του 32χρονου πλειμέικερ στην Ευρώπη.

Ο πρώην συμπαίκτης του Μήτογλου στο Γουέκ Φόρεστ είχε έναν τραυματισμό που τον κράτησε πίσω όσον αφορά τη μετάβαση από το κολεγιακό στον κόσμο των ενηλίκων στην Αμερική. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να περάσει τον ωκεανό. Και μετά από μερικούς μήνες δύσκολης προσαρμογής, έπεσε πάνω στον Βέλγο προπονητή.

Γνωρίστηκαν λοιπόν την πρώτη σεζόν του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στη γηραιά ήπειρο όταν έπαιζε στη Leuven Bears και από τότε έχουν διατηρήσει μία στενή σχέση που εκτείνεται ακόμα περισσότερο από το κλισέ αθλητής-προπονητής.

Ο Μίχελς έβγαλε τον καλό εαυτό του νέου παίκτη του Ολυμπιακού, τον βοήθησε και διατηρούν επαφές τόσο κατά τη διάρκεια της κάθε σεζόν, με τον Βέλγο να τον επισκέπτεται όπου και να αγωνίζεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο – όσο κυρίως το καλοκαίρι. Και εδώ «κουμπώνει» η Μαγιόρκα.

Τα τελευταία 10 καλοκαίρια, οι δυο τους δουλεύουν μαζί ούτως ώστε ο κορυφαίος πασέρ της Euroleague το 2024 και το 2026, να εμφανιστεί βελτιωμένος στην επόμενη πρόκληση της καριέρας του. Πιο έτοιμος και πιο αποδοτικός την αμέσως επόμενη σεζόν.

Εγχείρημα το οποίο βελτιώνεται σεζόν με τη σεζόν μέχρι το καλοκαίρι του 2026 όπου πραγματικά μετατράπηκε σε ολόκληρο… εργοστάσιο γύρω από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Τον οποίο ο Μίχελς θαυμάζει και εκτιμά διότι παραμένει ταπεινός και πεινασμένος παρά τα όσα έχει καταφέρει. «Και δεν χάνει προπόνηση, καμία και ποτέ», όπως τόνισε στην επικοινωνία του με το Ole.gr.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει προσθέσει δίπλα στην σκληρή δουλειά που πάντοτε είχε ως προτεραιότητα, κι άλλες σημαντικές πτυχές βελτίωσης στις οποίες δεν έδινε και τόση μα τόση προσοχή στη λεπτομέρεια παλαιότερα. Όπως η αποκατάσταση, η διατροφή, ο ύπνος, η σχολαστική μελέτη βίντεο και η στοχευμένη δουλειά πάνω σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού του. Καταλαβαίνει ότι το να γίνει ένας από τους καλύτερους δεν έχει να κάνει με το να κάνει απαραιτήτως περισσότερα αλλά με το να κάνει τα σωστά πράγματα, με συνέπεια.

Οι πυλώνες της δουλειάς

Κάθε καλοκαίρι περιλαμβάνει και μία διαφορετική στόχευση, τρία διαφορετικά «Golden Topics» όπως τα χαρακτηρίζουν για να συνεννοούνται μεταξύ τους όταν καταστρώνουν τα off season πλάνα τους.

Αυτό που δεν αλλάζει την τελευταία τριετία, είναι η Μαγιόρκα. Εκεί έχουν καταλήξει πως είναι οι καλύτερες συνθήκες για να συνδυάζουν μερικές στιγμές χαλάρωσης/διακοπών με προπονήσεις υψηλού επιπέδου. Και υψηλής επίσης έντασης αφού «σκοπός είναι να περιβάλλεται σε περιβάλλον ανταγωνισμού. Όπως συμβαίνει και στα παιχνίδια.» Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκαν οι προπονήσεις και φέτος.

Στον ισπανικό «παράδεισο» βρέθηκαν 20 άτομα – εκτός του Μίχελς – από όλο τον κόσμο αφιλοκερδώς για να βοηθήσουν και να βοηθηθούν. Πλήρωσαν λοιπόν από την τσέπη τους μεταφορικά και διαμονή για να ζήσουν αυτές τις ελίτ συνθήκες αφού αυτό προκρίνει ο υπέθυνος του προγράμματος. Ο Βέλγος προπονητής.

«Ήταν προσκεκλημένοι μου. Άλλος έπαιζε άμυνα, άλλος έπαιρνε τα ριμπάουντ, άλλος πάσαρε, άλλος ήταν επιφορτισμένος να σκρινάρει, άλλος κρατούσε τα ακριβή στατιστικά του Κόντι και όλοι συμμετείχαν σε διαφορετικές μορφές παιχνιδιού, ώστε ο ΜακΙντάιρ να μπορεί να εφαρμόζει άμεσα όλα όσα δουλεύαμε σε ρεαλιστικές αγωνιστικές συνθήκες.»

Δούλεψαν από 1-on-1 μέχρι 4-on-4 με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού να έχει μονάχα τη δυνατότητα να σουτάρει. Εξειδικευμένα προγράμματα και ασκησιολόγιο για τα όσα συναντά και θα συναντήσει στην Ευρωλίγκα της νέας περιόδου.

Φέτος το καλοκαίρι σε αυτό το εξαντλητικό διάστημα των δύο εβδομάδων στη Μαγιόρκα που περιλάμβανε κάθε μέρα τρεις προπονήσεις μονόωρες περίπου – έξτρα τα βάρη και το βίντεο – ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ εστίασε σε τρεις βασικούς πυλώνες. Και το ασκησιολόγιο ήταν γύρω από αυτούς.

Catch-and-shoot τρίποντα: Στόχος ήταν να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό «ελεύθερο σκοπευτή» σε spot-up καταστάσεις πίσω από τη γραμμή των 6,75μ..

Δημιουργία ευκαιριών για εκτέλεση: Δημιουργία ποιοτικών εκτελέσεων μέσα από ISO καταστάσεις, επιθέσεις απέναντι σε closeout άμυνες, pick-and-roll, κινήσεις μετά από off-ball screens και επιθέσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης.

Εστίαση στις βολές: Ούτως ώστε να αποτελέσει δυνατό στοιχείο του ΜακΙντάιρ καθόλη τη διάρκεια της σεζόν

Οι προπονήσεις είχαν προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο πλάνο που είχε εκπονηθεί και συμφωνηθεί από τους δύο άμεσα εμπλεκόμενους. Τρεις για την ακρίβεια αφού πέρα από τους εθελοντές παίκτες και προπονητές, στη Μαγιόρκα βρέθηκε φέτος και ο προπονητής ενδυνάμωσης της Εθνικής ομάδας μποξ της Σερβίας και μέλος του προπονητικού σταφ του Ερυθρού Αστέρα στο μπάσκετ, Ιγκόρ Τομάσεβιτς.

Ατομική προπόνηση στο γήπεδο, με έμφαση στην επανάληψη, τη λεπτομέρεια, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την εκτέλεση μεγάλου όγκου σουτ.

Μια δεύτερη προπόνηση στο γήπεδο, βασισμένη εξ ολοκλήρου στον ανταγωνισμό, όπου μεταφέρουμε αυτές τις δεξιότητες σε ρεαλιστικές αγωνιστικές συνθήκες.

Ανάμεσα σε αυτές, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ δούλευε με τον Igor Tomashevic

Και κάπως αφότου έχυσε τόνους ιδρώτα και καταπόνησης, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ εφοδιάστηκε για να μπει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και να παλέψει για το μοναδικό που του λείπει, όπως σημείωσε και ο γυμναστής του.

«Ένα μεγάλο τρόπαιο. Μονάχα αυτό του λείπει. Τα καλοκαίρια μας, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας του. Μας βελτιώνουν και τους δύο. Φυσικά εκείνος είναι που κάνει τις θυσίες.

Κι αυτό διότι το καλοκαίρι χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, μπορούμε να δουλέψουμε σε λεπτομέρειες που είναι δύσκολο να διορθωθούν μέσα στη χρονιά. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία, αλλά αυτό το καλοκαίρι όλα λειτούργησαν ιδανικά. Η ισορροπία ανάμεσα στο μπάσκετ υψηλού επιπέδου, την αποκατάσταση και την απόλαυση της ζωής ήταν ίσως η καλύτερη που είχαμε ποτέ. Η ποιότητα των προπονήσεων ήταν εξαιρετική, όπως και το περιβάλλον γύρω από αυτές», σημείωσε στο Ole.gr ο Βέλγος προπονητής επιφορτισμένος με την αυτοβελτίωση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Και έκλεισε – ως ένας άνθρωπος που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά – αναφερόμενος στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του. Τον Ολυμπιακό…

«Ανυπομονώ για τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και τον κόουτς Μπαρτζώκα και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Προσωπικά, πιστεύω ότι ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποδίδει το καλύτερο μπάσκετ όταν πλαισιώνεται από παίκτες που αγαπούν να σκοράρουν. Είναι εκ φύσεως ανιδιοτελής παίκτης, που απολαμβάνει πραγματικά να εμπλέκει τους υπόλοιπους στο παιχνίδι και να βοηθά τους συμπαίκτες του να βρουν ρυθμό. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματά του ως πλέι μέικερ. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι ιδανική επιλογή γι’ αυτόν και έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.»