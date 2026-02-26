Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον δεν θα μας «απασχολεί» μονάχα ως ποδοσφαιριστής, καθώς έκανε πραγματικότητα ένα «όνειρό» του, αλλά έχει αφήσει και μία «υπόσχεση»!

Όλοι τον γνωρίζουμε για τα εντυπωσιακά του γκολ. Τα τρομερά του κατορθώματα, αλλά και τα όσα έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει ακόμα έναν λόγο να μας «απασχολεί».

Γιατί; Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, αποφάσισε να «επενδύσει» στον χώρο που λατρεύτηκε. Tις τελευταίες ώρες, έγινε γνωστό πως θα έχει από εδώ και πέρα στην «κατοχή» του το 25% των μετοχών ενός συλλόγου!

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην ιβηρική χερσόνησο, την Ισπανία και τη La Liga 2. Από εδώ και στο εξής ο νυν παίκτης της Αλ Νασρ θα έχει το 1/4 των μετοχών της Αλμερία.

Σε μία κίνηση-έκπληξη, αφού κανείς δεν περίμενε πως θα έχουμε και μία τέτοια εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, ο 41χρονος επιθετικός είχε «προαναγγείλει» αυτό το νέο του «τεστ».

«Κρατήστε τα λόγια μου»

Πάνε περίπου δύο χρόνια, από όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε φιλοξενηθεί στα Globe Soccer Awards. Μεταξύ άλλων είχε μιλήσει και για το ενδεχόμενο να τον δούμε στο ποδόσφαιρο και από μία διαφορετική «μεριά».

Η αλήθεια είναι πως τότε δεν υπήρχε τίποτα «χειροπιαστό», αλλά απλά μία συζήτηση. Ποιος να ήξερε πως σε περίπου 48 μήνες θα είχαμε και την πρώτη του επιχειρηματική κίνηση στο ποδόσφαιρο;

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είχε αφήσει «ορθάνοιχτο» το ενδεχόμενο, κάποτε να αναλάβει μία ομάδα ως ιδιοκτήτης και μάλιστα είχε φέρει στο «προσκήνιο» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Άλλωστε, είναι ένα κλαμπ, που έχει «συνδεθεί» μαζί του ουκ ολίγες φορές. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε τονίσει πως δεν υπήρχε καμία επαφή, αλλά είχε αφήσει μία «υπόσχεση».

Ποια ήταν αυτή; Είχε πει πως μία μέρα θα γίνει ιδιοκτήτης ενός «μεγάλου» συλλόγου! Μπορεί η Αλμερία να μην είναι ένας τέτοιος, αλλά σίγουρα είναι ένα μεγάλο… βήμα, που δείχνει τις προθέσεις του.

🚨🔴⚪️ OFFICIAL: Cristiano Ronaldo buys 25% of Spanish side Almeria.



Deal completed with second division side currently owned by Saudi investment group. pic.twitter.com/qG8Dbcd0vY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο ενδεχόμενο να γίνει ιδιοκτήτης μίας ομάδας:

«Αν γίνω εγώ ο ιδιοκτήτης του συλλόγου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), θα ξεκαθαρίσω τα πράγματα και θα διορθώσω ό,τι θεωρώ κακό εκεί.

Δεν είμαι προπονητής. Δεν θα γίνων ποτέ να γίνω προπονητής, πρόεδρος του συλλόγου; Όχι. Ίσως ιδιοκτήτης του συλλόγου.

Θα εξαρτηθεί από τη στιγμή, τις κατάλληλες ευκαιρίες

Όχι ακόμα. Μερικές, ίσως. Είμαι ακόμα πολύ νέος, έχω τόσα πολλά σχέδια και όνειρα μπροστά μου. Αλλά να θυμάστε τα λόγια μου, θα γίνω ιδιοκτήτης ενός μεγάλου συλλόγου. Σίγουρα».