Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία της Εθνικής Πορτογαλίας, «διπλασιάζοντας» τις παρουσίες της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως και ο Λιονέλ Μέσι, θα βρεθεί σε ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό θα είναι το έκτο στην καριέρα αμφότερων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά, από κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή.

Η χώρα της ιβηρικής κέρδισε την απευθείας παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα γίνει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, όμως εκεί, για ορισμένα παιχνίδια, ίσως στερηθεί την παρουσία του απόλυτου σταρ και ηγέτη της.

Ο Πορτογάλος θρύλος είδε κόκκινη κάρτα στο 61’, στο ματς με την Ιρλανδία, έπειτα από χτύπημα με τον αγκώνα εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’ Σέι.

Ο «CR7» έλειψε από το ματς με την Αρμενία, όμως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Αυτό στηρίζεται στους κανονισμούς της FIFA, που προβλέπουν ποινή τουλάχιστον τριών αγώνων για βίαιη ενέργεια, όπως αγκωνιές, κλωτσιές, μπουνιές, δαγκώματα ή φτυσίματα.

Η Πορτογαλία θα ζητήσει τη μείωση της τιμωρίας του Ρονάλντο, για τρεις λόγους! Η Πορτογαλία θα κάνει αίτηση στη FIFA, για να μην δεχθεί μία «βαριά» τιμωρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχοντας ως «όπλο» της τρεις λόγους!

Αν η φάση του Κριστιάνο Ρονάλντο χαρακτηριστεί ως βίαιη αγκωνιά, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Όπως και να έχει πάντως, η επίδραση του 40χρονου σούπερ σταρ είναι αδιαμφισβήτητη. Καλύτερη απόδειξη από τις παρουσίες της Πορτογαλίας σε τελική φάση Μουντιάλ, επί των ημερών του, πιθανότατα δεν υπάρχει.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο, στις 20 Αυγούστου του 2003. Μέχρι τότε, η Εθνική Πορτογαλίας, σε όσα Παγκόσμια Κύπελλα είχαν διεξαχθεί (από το 1930 και έπειτα), είχε βρεθεί σε τελική φάση της μεγάλης διοργάνωσης, μόλις τρεις φορές.

Αντίθετα, από την ημέρα που ντεμπούταρε, μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που έπεται, οι Πορτογάλοι θα έχουν δώσει το «παρών», σε έξι τουρνουά!