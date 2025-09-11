Η ΑΕΚ προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ της, με την απόκτηση του Ζοάο Μάριο. Το deal με την Μπεσίκτας και η συνύπαρξη με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ, αμέσως μετά τη συμφωνία με τη Μοντερέι, για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ, προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ενίσχυση του ρόστερ της!

Αυτό γίνεται με την απόκτηση του Ζοάο Μάριο, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπεσίκτας και έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη κίνηση, ενώ αποκάλυψε και το deal της «Ένωσης» με την τουρκική ομάδα.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ, για έναν χρόνο, ενώ όπως αναφέρεται, δεν έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign João Mário on loan from Besiktas.



New chapter in Greece, imminent. 🇬🇷 pic.twitter.com/9VM0Zl3N1l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Ο 32χρονος έρχεται για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή της «Ένωσης», καθώς αγωνίζεται τόσο στα δύο «φτερά» της επίθεσης, όσο και στη μεσαία γραμμή.

Η συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς

Πάντως, αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Ζοάο Μάριο θα συναντηθεί με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, είχε συνεργαστεί με τον Πορτογάλο, όταν είχε πρωτοαναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Αυτό συνέβη στη διάρκεια της σεζόν 2019-20, με τον Ζοάο Μάριο να προλαβαίνει να παίξει μόλις 7 παιχνίδια, υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ. Έπειτα, ο δανεισμός του από την Ίντερ ολοκληρώθηκε.