Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του Τάλις. Ενός ποδοσφαιριστή, που συνεργάζεται -μέχρι και σήμερα- με έναν «Έλληνα» στην Παλμέιρας!

Ο Ολυμπιακός είναι μία… ανάσα από τη μεταγραφή του νεαρού επιθετικού, Τάλις.

Ο 20χρονος θεωρείται ως ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα, που έχει βγάλει η Παλμέιρας, μιας και από μικρή ηλικία ξεχώρισε για τα πεπραγμένα του.

Οι αριθμοί του στην Κ20 του συλλόγου είναι το λιγότερο εντυπωσιακοί, καθώς μετράει 52 ματς με 29 γκολ και δύο ασίστ. Για αυτόν τον λόγο, αρκετοί «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου «γλυκοκοίταζαν» την περίπτωσή του.

Ωστόσο, εκείνος έμεινε «πιστός» και κέρδισε και τον «προβιβασμό» του στην ανδρική ομάδα! Εκεί, βρήκε με έναν «Έλληνα» προπονητή, που από την πρώτη στιγμή μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Το στοιχείο που ξεχώρισε ο «Έλληνας» προπονητής του Τάλις

Ο λόγος για τον Αμπέλ Φερέιρα. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ τα τελευταία πέντε χρόνια είναι στην ομάδα της πατρίδας του και τα πηγαίνει εξαιρετικά.

Μάλιστα, ήταν αυτός, που έδωσε την πρώτη ευκαιρία στον Τάλις να ξεχωρίσει. Αυτό έγινε τον περασμένο Γενάρη, σε μία νίκη της Παλμέιρας απέναντι στην Πορτουγκέσα (16/01, 2-0).

Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε βασικός και άφησε πολύ ικανοποιημένο τον προπονητή του. Γεγονός, που φάνηκε και απ’ τις δηλώσεις του, μετά το τέλος του ματς.

Με μία μικρή «ανάγνωση» από τα λόγια του, καταλαβαίνουμε πως το πρώτο πράγμα που ξεχώρισε στον Τάλις ήταν η ωριμότητά του. Μην ξεχνάμε, πως τον έριξε απευθείας στα… βαθιά, μιας και ντεμπούταρε ως βασικός σε ηλικία 19 ετών.

Την ίδια ώρα, οι συμβουλές που του έδωσε ήταν απλές: Να απολαύσει το παιχνίδι και να δίνει το 100%.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η συνεργασία του με τον Τάλις θα λάβει «τέλος», μιας και ο 20χρονος ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος για ένα νέο βήμα στην καριέρα του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα, μετά το ντεμπούτο του Τάλις:

«Έχει τα πάντα για να μας βοηθήσει, αλλά δεν μου αρέσει να τον πιέζω. Του ζητώ να απολαύσει το παιχνίδι και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Είμαι εντυπωσιασμένος από την ωριμότητά του. Έχει εντυπωσιακά νούμερα στην U-20, αλλά όλα είναι στο timing του Θεού. Συχνά, οι ποδοσφαιριστές δεν γεννιούνται όταν τους περιμένουμε. Δεν μου αρέσει να τους μιλάω πολύ. Μου αρέσει να λέω το σωστό. Δεν μπορώ να δημιουργήσω προσδοκίες που θα είναι πάντα οι ίδιες όπως οι Έντρικ, Εστεβάο, Βίτορ Ρέις, γιατί δεν θα συμβεί. Μακάρι να έμεναν όλοι. Θα είχαμε μια σπουδαία ομάδα. Αλλά έχουμε τους νέους, είναι εδώ και θα μας βοηθήσουν. Θέλουμε το να τους διδάξουμε, να τους διορθώσουμε, να τους ενθαρρύνουμε. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από αυτούς…»