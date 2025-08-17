Ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα από τον 20χρονο Τάλις και δίνει μία ιδανική ευκαιρία, για έναν… έλεγχο στο background του Βραζιλιάνου.

Η έξτρα κίνηση στον χώρο της επίθεσης, που αναζητούσε ο Ολυμπιακός, φαίνεται πως βρέθηκε στο πρόσωπο του Τάλις.

Ο 20χρονος επιθετικός της Παλμέιρας θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα ταλέντα των ακαδημιών του συλλόγου, ήδη από τα 18 του χρόνια. Πλέον, όπως όλα δείχνουν, είναι μία… ανάσα μακριά από το να «πιάσει» Λιμάνι.

Με την πρώτη ομάδα των Βραζιλιάνων, έχει αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Η αλήθεια, όμως, είναι πως το ταλέντο του έχει ξεχωρίσει από την περίοδο που ήταν στην Κ20 της Παλμέιρας. Γι’ αυτό και είχε «αναγκάσει» την «AS» να… πλέξει το εγκώμιό του, αλλά και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, να ασχοληθούν με την περίπτωσή του.

Mais detalhes da negociação do Olympiacos com o Palmeiras por Thalys:



Palmeiras iniciou a negociação pedindo 8 milhões de euros por 70% (para manter 30% dos direitos do atacante);



O Olympiacos respondeu que topa pagar 7 milhões de euros e que aceita ceder ceder 30% ao Verdão;… pic.twitter.com/4aM22eru8a — Venê Casagrande (@venecasagrande) August 16, 2025

Ο «νεός Έντρικ» της Παλμέιρας

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Τάλις είχε κερδίσει τις εντυπώσεις, πριν καλά-καλά ενηλικιωθεί. Η γνωστή ισπανική ιστοσελίδα, λοιπόν, δεν άργησε να κάνει την… έρευνά της, για έναν παίκτη που είχε χαρακτηριστεί ως ο «νέος Έντρικ» της Παλμέιρας.

«Ένα από τα διαμάντια από το σύστημα ακαδημιών της Παλμέιρας», ανέφερε χαρακτηριστικά το σχετικό άρθρο. Έπειτα, ακολουθούσε μία ανάλυση, για το προφίλ του ταλαντούχου επιθετικού, ο οποίος με την ομάδα Κ20, βρήκε δίχτυα 29 φορές, σε 56 εμφανίσεις.

Σε ένα αποθεωτικό άρθρο για τον Τάλις, φρόντισε να κάνει τη δική της «υπόκλιση», ή αλλιώς… reverencia! Πώς τον περιέγραψε; Ως έναν παίκτη, με καλή επαφή και οξυδέρκεια στο γκολ, που ξεχωρίζει για την τεχνική του ικανότητα και την αντίληψή του στον χώρο. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που δύναται να αγωνιστεί τόσο ως επιθετικός, όσο και πίσω από τον φορ.

Όλα αυτά, φυσικά, δεν γινόταν να περάσουν απαρατήρητα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

«Ματιές» από Μπαρτσελόνα, Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους

Τον χειμώνα του 2024, η Παλμέιρας φαίνεται πως είχε δεχθεί «κρούση» για τον Τάλις, από μία ευρωπαϊκή ομάδα. Ωστόσο, η απάντηση που έδωσε ήταν αρνητική.

Τα βλέμματα, όμως, δεν σταμάτησαν επ’ ουδενί. Η «AS», στο ίδιο άρθρο, είχε αποκαλύψει πως η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους, είχε θέσει τον νεαρό επιθετικό στο «στόχαστρό» τους. Χωρίς να έχει αγωνιστεί ακόμα με την πρώτη ομάδα της Παλμέιρας!

Εν τέλει, ο Τάλις παρέμεινε στη Βραζιλία, πήρε την ευκαιρία του με την πρώτη ομάδα της Παλμέιρας πριν από μερικούς μήνες και πλέον, προβάρει τα «ερυθρόλευκα».