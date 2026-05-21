Η Άστον Βίλα ζει το δικό της «όνειρο». Από την Championship, μέχρι την κατάκτηση του Europa League, με τον Ουνάι Έμερι να έχει «αλλάξει» την ιστορία της για τα καλά!

H αλήθεια είναι πως η Άστον Βίλα είχε «χάσει» τη «λάμψη» της. Όμως, η κατάκτηση του Europa League ήταν απλώς μία «υπενθύμιση» για το ότι έχει επιστρέψει!

Το 2016 ήρθε το πρώτο «χτύπημα», αφού τερμάτισε στην τελευταία θέση της PremierLeague και υποβιβάστηκε για πρώτη φορά, έπειτα από 29 χρόνια!

Οι «villans» τις πρώτες δύο σεζόν δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα «μεγάλα σαλόνια», όμως, από το 2017 ζουν το δικό τους «παραμύθι».

Η Άστον Βίλα κατάφερε να «χωθεί» στα Play Offs ανόδου και έφτασε μέχρι τον τελικό που αντιμετώπισε την Ντέρμπι Κάουντι.

Το τελικό 2-1 «σφράγισε» και την επιστροφή της στην Premier League, ωστόσο, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα.

Οι πρώτες τρεις αγωνιστικές δεν είχαν ιδιαίτερες διακρίσεις, αφού τερμάτισε κατά σειρά στην 17η, 11η και14η θέση, έχοντας να μιλάει για τον τελικό του Carabao Cup του 2020.

Και η σεζόν 2022-23 δεν ξεκίνησε ιδανικά. Oι πρώτες 14 αγωνιστικές ανήκαν στο παρελθόν, με την Άστον Βίλα να είναι στη 13η θέση και στο +4 από τον υποβιβασμό.

Τότε, ήταν που ήρθε ο Ουνάι Έμερι και «άλλαξε» για τα καλά τα πράγματα!

Seven years after scoring to secure promotion to the Premier League, John McGinn lifts a European trophy with Aston Villa. What a story 💜 pic.twitter.com/AKMwsdTtHc — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Η «μεταμόρφωση» με τον Ουνάι Έμερι

Από την πρώτη κιόλας αγωνιστική χρονιά ο Ισπανός τεχνικός «προσαρμόστηκε» πάρα πολύ γρήγορα. Σε τέτοιο βαθμό που κατέλαβε την 7η θέση της Premier League και «έκλεισε» θέση για το Conference League.

Η σεζόν 2023-24 ακόμα καλύτερη! Τα «λιοντάρια» τερματίζουν στην 4η θέση και επιστρέφουν στο Champions League, μετά από πολλά χρόνια απουσίας.

Unai Emery 🤝 Europa League ✨



Aston Villa’s triumph marks his FIFTH Europa League title 🏆@AVFCOfficial pic.twitter.com/G0xTY0xzKd — Premier League India (@PLforIndia) May 21, 2026

Στην Ευρώπη καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά για την 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ωστόσο, γνωρίζει τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό.

Το 2024-25 παραμένει στα «ψηλά». Στην Premier League καταλαμβάνει την 6η θέση, φτάνει στα ημιτελικά του FA Cup, ενώ κάνει πορεία μέχρι τους «8» του Champions League!

Η φετινή σεζόν δεν θα μπορούσε να αποτελεί «εξαίρεση», αφού η Άστον Βίλα είχε «κλειδώσει» την παρουσία της στο επόμενο Champions League, αφού θα είναι στην 5άδα της Premier League.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 John McGinn went from the Championship… to the top of Europe with Aston Villa. 👏



📌 2019: Scored the goal that sent Villa back to the Premier League.

📌 2026: Lifted the Europa League trophy as club captain. 🏆



🔥 He also delivered 2 goals in the semi-final to help fire… pic.twitter.com/GQMEMMOifV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 20, 2026

Ωστόσο, ο Ουνάι Έμερι έφερε κάτι που έλειπε πάρα πολλά χρόνια! Ένα τρόπαιο, που είχε να «δει» για 30 ολόκληρα χρόνια. Και η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού μιλάμε για το Europa League, αφού «κατασπάραξε» στον τελικό τη Φράιμπουργκ (20/05, 0-3).

Μία δυνατή «υπενθύμιση», για το ότι η Άστον Βίλα έχει επιστρέψει…