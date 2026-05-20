Η Άρσεναλ πανηγυρίζει! Η Premier League είναι ξανά στα «χέρια» της, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.
Ένα πρωτάθλημα για τους «κανονιέρηδες», που για πάρα πολλά έτη «πάλευαν» για αυτό.
Μπορεί τις τελευταίες σεζόν να είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά, αλλά στο τέλος δεν μπορούσαν να «χαμογελάσουν».
Ωστόσο, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Οι Λονδρέζοι, μετά την ισοπαλία της Μπόρνμουθ με τη Μάντσεστερ Σίτι (19/05, 1-1) μπόρεσαν να «κλειδώσουν» και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
Παράλληλα, ο Μικέλ Αρτέτα που είχε «ακούσει» πάρα πολλά τις τελευταίες σεζόν μπόρεσε να βάλει «στοπ» στον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Άλλωστε, μόνο συχνό φαινόμενο δεν είναι κάποιος προπονητής να κερδίζει το πρωτάθλημα, όταν έχει αντίπαλό του τον τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι.
Κι όμως, αφού ένα μικρό «κλαμπ» αποτελούν οι «εξαιρέσεις» του Πεπ Γκουαρδιόλα, που μετράει 12/17 πρωταθλήματα στην καριέρα του.
Για να βρούμε την πρώτη «χασούρα» θα πρέπει να ταξιδέψουμε το 2012, όταν και ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα.
Τότε, η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο είχε καταφέρει να σηκώσει τον τίτλο, με τον «Special One» να είναι ο πρώτος που βάζει «φρένο» στον Καταλανό προπονητή.
Πάμε στην πρώτη σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» είχαν τερματίσει στην τρίτη θέση, ενώ πρωταθλήτρια ήταν η Τσέλσι με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της.
Οι επόμενες δύο «εξαιρέσεις» είχαν την «υπογραφή» της ίδιας ομάδας. Το 2020 και το 2025 η Λίβερπουλ είχε καταφέρει να βάλει «στοπ» στην «κυριαρχία» της Μάντσεστερ Σίτι.
Ποιοι ήταν προπονητές της; Αρχικά, ο Γιούργκεν Κλοπ, ενώ μετέπειτα ο Άρνε Σλοτ! Για να φτάσουμε στη φετινή σεζόν, την Άρσεναλ και τον Μικέλ Αρτέτα.
Ή αλλιώς τον Νο.5 τεχνικό που είναι η «εξαίρεση» για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ωστόσο, κανείς ακόμα δεν έχει καταφέρει να «πάρει» δύο πρωταθλήματα από τον Ισπανό τεχνικό…