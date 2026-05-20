O Μικέλ Αρτέτα έβαλε «στοπ» στον Πεπ Γκουαρδιόλα κατέκτησε την Premier League και μπήκε σε ένα πάρα πολύ κλειστό «κλαμπ» προπονητών!

Η Άρσεναλ πανηγυρίζει! Η Premier League είναι ξανά στα «χέρια» της, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Ένα πρωτάθλημα για τους «κανονιέρηδες», που για πάρα πολλά έτη «πάλευαν» για αυτό.

Μπορεί τις τελευταίες σεζόν να είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά, αλλά στο τέλος δεν μπορούσαν να «χαμογελάσουν».

Δύο φίλοι από… παιδιά έκριναν την Premier League! Ο Αντόνι Ιραόλα έκανε ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας στον παιδικό του φίλο, Μικέλ Αρτέτα. Πώς «συνδέονται» από μικρά παιδιά;

Ωστόσο, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Οι Λονδρέζοι, μετά την ισοπαλία της Μπόρνμουθ με τη Μάντσεστερ Σίτι (19/05, 1-1) μπόρεσαν να «κλειδώσουν» και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Μικέλ Αρτέτα που είχε «ακούσει» πάρα πολλά τις τελευταίες σεζόν μπόρεσε να βάλει «στοπ» στον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Άλλωστε, μόνο συχνό φαινόμενο δεν είναι κάποιος προπονητής να κερδίζει το πρωτάθλημα, όταν έχει αντίπαλό του τον τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Mikel Arteta and his @Arsenal side have reached the pinnacle 🥇 — Premier League (@premierleague) May 20, 2026

Κι όμως, αφού ένα μικρό «κλαμπ» αποτελούν οι «εξαιρέσεις» του Πεπ Γκουαρδιόλα, που μετράει 12/17 πρωταθλήματα στην καριέρα του.

Για να βρούμε την πρώτη «χασούρα» θα πρέπει να ταξιδέψουμε το 2012, όταν και ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Τότε, η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο είχε καταφέρει να σηκώσει τον τίτλο, με τον «Special One» να είναι ο πρώτος που βάζει «φρένο» στον Καταλανό προπονητή.

🚨 Arsenal's title win today means they have reached a total of 14 English First Division titles in their history. 🔴⚪️



The Gunners sit only behind Liverpool and Manchester United. 🤝 — Polymarket FC (@PolymarketFC) May 20, 2026

Πάμε στην πρώτη σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» είχαν τερματίσει στην τρίτη θέση, ενώ πρωταθλήτρια ήταν η Τσέλσι με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της.

Οι επόμενες δύο «εξαιρέσεις» είχαν την «υπογραφή» της ίδιας ομάδας. Το 2020 και το 2025 η Λίβερπουλ είχε καταφέρει να βάλει «στοπ» στην «κυριαρχία» της Μάντσεστερ Σίτι.

Arsenal wrap up the title with a game to go 🏆



The attention now turns to the final relegation spot 👀 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 20, 2026

Ποιοι ήταν προπονητές της; Αρχικά, ο Γιούργκεν Κλοπ, ενώ μετέπειτα ο Άρνε Σλοτ! Για να φτάσουμε στη φετινή σεζόν, την Άρσεναλ και τον Μικέλ Αρτέτα.

Ή αλλιώς τον Νο.5 τεχνικό που είναι η «εξαίρεση» για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ωστόσο, κανείς ακόμα δεν έχει καταφέρει να «πάρει» δύο πρωταθλήματα από τον Ισπανό τεχνικό…