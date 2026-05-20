Ο Αντόνι Ιραόλα έκανε ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας στον παιδικό του φίλο, Μικέλ Αρτέτα. Πώς «συνδέονται» από μικρά παιδιά;

Ο Μικέλ Αρτέτα δήλωνε πως θα είναι ο μεγαλύτερος οπαδός της Μπόρνμουθ στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι και ο Αντόνι Ιραόλα δεν του χάλασε τη βραδιά.

Η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, αφού η Premier League κρίθηκε οριστικά, μία στροφή πριν το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Όλα αυτά χάρη στην… Μπόρνμουθ.

Τα «κεράσια» πάλευαν για να κερδίσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και τα κατάφεραν. Με την ισοπαλία (19/05, 1-1) κόντρα στο σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, «κλείδωσαν» την παρουσία τους στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, το γκολ του Χάαλαντ στο τέλος ουσιαστικά «πλήγωσε» τους γηπεδούχους, καθώς θα διατηρούσαν σημαντικές πιθανότητες ακόμα και για το εισιτήριο του Champions League, κάτι που πλέον δυσκόλεψε αρκετά.

Ο Αντόνι Ιραόλα έκανε ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας στον παλιό, καλό του φίλο, Μικέλ Αρτέτα. Οι δύο Βάσκοι προπονητές, στο φινάλε, έκριναν τη φετινή Premier League. Ο πρώτος ως ο άνθρωπος που «σφράγισε» τον τίτλο για την Άρσεναλ και ο δεύτερος ως ο «στρατηγός» πίσω από την αναγέννηση των Λονδρέζων.

Μία φωτογραφία «χρυσάφι»

Οι δυο τους έχουν δηλώσει δημόσια πως συνδέονται μέσω μιας πολύ καλής φιλίας. Αυτή, μάλιστα, διατηρείται από την εποχή που ήταν μικρά παιδιά!

Όπως φανερώνεται και στην παρακάτω φωτογραφία, Αρτέτα και Ιραόλα υπήρξαν συμπαίκτες ως παιδιά, στη βασκική ακαδημία «Antiguoko». Έκτοτε, ο καθένας ακολούθησε τον δικό του δρόμο, που τον έφερε μέχρι και αυτήν την στιγμή στην Premier League.

Fun fact: Mikel Arteta & Andoni Iraola were teammates at Basque youth side Antiguoko. 🤝❤️ pic.twitter.com/VyecP3Uz86 — EuroFoot (@eurofootcom) May 19, 2026

Η μοίρα, λοιπόν, τα έφερε έτσι, ώστε ο προπονητής της Μπόρνμουθ να είναι εκείνος που θα δώσει οριστικό τέλος στο φετινό πρωτάθλημα.

Όμως, όπως δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Ιραόλα, μιλώντας και αποθεώνοντας τον φίλο του Αρτέτα: «Δεν ήταν εξαιτίας αυτού του παιχνιδιού (σ.σ. που κατέκτησε η Άρσεναλ το πρωτάθλημα). Πιθανότατα θα πήγαιναν να το τελειώσουν μόνοι τους. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν (σ.σ. Αρτέτα) επειδή έχει κάνει απίστευτη δουλειά εκεί. Τις τελευταίες σεζόν ήταν πολύ σταθεροί, είχε φτάσει πολλές φορές πολύ κοντά και τώρα το άξιζε. Η κατάκτηση ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Έχουν ακόμα ένα τελικό Champions League. Ελπίζω να τα καταφέρουν και εκεί».