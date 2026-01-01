Προτού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκτήσει φήμη κι εκτός συνόρων, είχε αποκτήσει ένα αμφίσημο παρατσούκλι στην Ισπανία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τη φήμη του να γιγαντώνεται το 2023.

Ανέλαβε τη Σεβίλλη μεσούσης της σεζόν και εν μέσω χιλίων προβλημάτων, πιο κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, παρά σε κάποιον τίτλο.

Εν τέλει, κατάφερε να την οδηγήσει έως την κατάκτηση του Europa League, για 7η φορά στη ιστορία της.

Πριν ακόμη φτάσει έως εκεί, όμως, τα ισπανικά ΜΜΕ του είχαν προσδώσει ένα ιδιαίτερο και… αμφίσημο παρατσούκλι!

Ο Μεντιλίμπαρ «έδεσε» ξανά στον Ολυμπιακό και οι παίκτες του τον αποθέωσαν! (video) Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι μαζί για ακόμα έναν χρόνο, με τους παίκτες των Πειραιωτών να στέλνουν το δικό τους μήνυμα στον Βάσκο.

«Bombero», δηλαδή «πυροσβέστης». Ο λόγος; Γιατί έλυσε τα προβλήματα της Σεβίλλης και την έβαλε σε τροχιά ευρωπαϊκού τίτλου, σε μία σεζόν που έμοιαζε χαμένη!

Παράλληλα, όμως, σημείωναν πως «αγαπάει τις φωτιές». Αστειευόμενοι, προφανώς, για τα «καυτά» αποτελέσματα της ομάδας του, απέναντι σε αντιπάλους όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, σε προημιτελικά και ημιτελικά, αντίστοιχα.

Στην αμέσως επόμενη σεζόν, πάντως, ερχόμενος στην Ελλάδα και καταφέρνοντας όσα έχει καταφέρει με τον Ολυμπιακό, και κυρίως την κατάκτηση του Conference League, απέκτησε κι άλλα «παρατσούκλια», σε μία χώρα που λατρεύει να βρίσκει τέτοια, σε προπονητές με τις ικανότητες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.